Säljkoordinator till Norvida
2025-10-02
Är du en relationsskapare som trivs väl i en roll med flera kontaktytor? Motiveras du av att vara spindeln i nätet och är van att arbeta strukturerat? Vill du vara del av en tillväxtresa i ett bolag som värdesätter din utveckling? Då är rollen som Säljkoordinator till Norvida rollen för dig!
Om Norvida
Norvida handlar inte bara om kött; de handlar om framtiden för smak, rättvisa och hållbarhet. Som den ledande köttimportören i Norden vägleder de sina kunder i köttvärlden och ser en smakrikare och smartare framtid framför sig.Företaget grundades i Stockholm 1990 och betjänar detaljhandel, food service och livsmedelsindustrin, med närvaro i Sverige, Finland, Norge och Brasilien. Utforska deras varumärken, inklusive Naturkött®, KöttkulturTM och många fler. Norvida står för värderingarna kompetens, engagemang, omtanke, handel och utmaning.
Om tjänsten som Säljkoordinator
I rollen som Säljkoordinator hos Norvida blir du en nyckelfunktion i säljorganisationen och affärsområdet Retail, med syfte att utveckla och växa Norvidas affär! Rollen är både operativ och strategisk - du är en central länk mellan försäljning, produktion och inköp och bidrar till effektiva processer, tydliga ansvarsfördelningar och fungerande prognosarbete.
Dina arbetsuppgifter omfattar orderuppföljning, leveranssäkerställande, kundregistrering och daglig administration. Utöver detta har du ansvar för en mindre kundstock, följer upp logistikflöden och kravställer mot marknaden för att säkerställa hög kvalitet.
Du blir även superuser och en central person i CRM-systemet Genero och ansvarar för att systemet används effektivt, med uppdaterade kunddata, prislistor och masterdata. Genom att översätta mål och KPI:er till konkreta aktiviteter stöttar du säljkåren och frigör tid för försäljning och utveckling.Tjänsten är placerad på kontoret i Nacka, där du blir del av ett engagerat säljteam med hög framåtanda.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Vara en nyckelfunktion i säljorganisationen och affärsområdet Retail med syfte att utveckla och växa Norvidas affär!
Agera central länk mellan försäljning, produktion och inköp, driva prognosprocesser och säkerställa tydliga ansvarsfördelningar.
Agera säljstöd genom orderuppföljning, leveranssäkerställande, kundregistrering och daglig administration, samt ansvara för en mindre kundstock.
Följa upp logistikflöden och ha kontakt/kravställning mot marknaden för att optimera kvalitet och leverans.
Ansvara för att CRM-systemet Genero används effektivt, med uppdaterade kunddata, prislistor och masterdata, samt översätta mål och KPI:er till konkreta aktiviteter för säljkåren.
Om dig
För att lyckas i rollen som Säljkoordinator har du avklarad gymnasial utbildning där eftergymnasial utbildning inom relevant område anses meriterande. Du har tidigare arbetslivserfarenhet av kundnära och koordinerande roller, sannolikt som Innesäljare, Koordinator, Kundsupport och/eller roller som kan bedömas likvärdigt. Erfarenhet av CRM eller affärssystem är mycket meriterande och vi ser gärna att du är nyfiken på att utveckla både system och arbetssätt framåt. Har du även erfarenhet av livsmedelsbranschen är detta också starkt meriterande. Vidare besitter du god systemvana och har flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Som person är du driven och initiativrik där du motiveras av roller där du får ta ägandeskap och ansvar. Du är en lagspelare som är duktig på att skapa relationer internt såväl som externt med kunder och leverantörer. Vidare har du ett strukturerat förhållningssätt där du har förmågan att prioritera och vara proaktiv bland dina arbetsuppgifter.
Viktigt för tjänsten är:Några års arbetslivserfarenhet av kundnära och koordinerande roller, sannolikt som Innesäljare, Koordinator, Kundsupport och/eller roller som kan bedömas likvärdigt.
Att du är initiativtagande, ansvarsfull och besitter förmågan att skapa goda relationer så väl internt som externt.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Mycket god systemvana, där erfarenhet av CRM-system, med fördel inom Genero, anses meriterande.
Meriterande: Tidigare arbetslivserfarenhet från livsmedelsbranschen.
Eftergymnasial utbildning inom försäljning, affärsutveckling alt. snarlik utbildning som kan bedömas liknande.
Norvidas erbjudande
Hos Norvida blir du del av ett spännande bolag med hög framåtanda! Du får chans att kliva in i en roll med goda utvecklingsmöjligheter och en miljö att växa tillsammans med kollegor. I rollen erbjuds du även goda förmåner i form av generöst pensionsavtal, gymkort, friskvårdsbidrag och fina personalpriser.
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: Heltid.Placering: Stockholm.Lön: Enligt överenskommelse.
Låter rollen som Säljkoordinator intressant? Skicka in din ansökan redan idag, stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
