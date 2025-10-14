Säljcoach företag och lantbruk
Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-10-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län i Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Borås
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Vill du coacha säljare till nya höjder och vara med och skapa trygghet för företag i Göteborg och Bohuslän? Nu söker vi dig som vill bli vår nästa Säljcoach till Företag & Lantbruk - en spännande och helt ny roll hos oss.
Din utmaning
Som Säljcoach för Företag & Lantbruk har du en nyckelroll i att utveckla och stärka försäljningen av sak- och motorförsäkringar samt kompletterande produkter till företags- och lantbrukskunder. Du coachar både innesäljare och utesäljare på våra olika kontor och bidrar till en kultur av ständigt lärande, hög kundnöjdhet och lönsamhet. Du rapporterar till försäljningschef för Företag & Lantbruk.
Du kommer bland annat att:
* Utveckla säljare genom individuell och gruppbaserad coaching, medlyssning och feedback.
* Inspirera och stötta teamet för att nå gemensamma och individuella mål inom försäljning och tillgänglighet.
* Aktivt delta på sälj- och avdelningsmöten för att diskutera mål och hitta nya vägar framåt.
* Löpande utbilda medarbetare inom försäljning, kommunikation och kundbemötande.
* Koordinera, planera och genomföra affärsdagar, utbildningsinsatser och andra säljfrämjande aktiviteter på olika kontor.
* Säkerställa och driva aktiviteter som leder till nöjdare och mer lojala kunder.
* Hantera kvalificerade kundärenden och vara en drivkraft för förbättringsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för försäljning och utveckling av människor. Du är en inspirerande coach som har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer, både internt och externt. Du är självgående, men trivs bäst när du får samarbeta och bidra till teamets gemensamma framgång.
Vi ser att du har:
* Relevant utbildning inom försäljning, ekonomi eller motsvarande
* Erfarenhet av försäljning inom försäkringsbranschen
* Certifieringar inom försäkringsområdet
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av coachning och ledarskap
Du har en god kommunikativ förmåga, är nyfiken och ser möjligheter i förändring. Du gillar att sprida energi och engagemang till teamet och har ett genuint intresse för att utveckla andra. Eftersom vi erbjuder kunden allt under samma tak ser vi att du lyfter blicken och samspelar med dina kollegor.
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8854-43716364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län
(org.nr 558500-8039) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Kontakt
IdaSofia Gunnarsson 031-63 23 49 Jobbnummer
9556871