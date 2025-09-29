Säljassistent till teknikföretag i Upplands Väsby
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands Väsby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands Väsby
Teknikföretag i Upplands Väsby söker Säljassistent med upphandlingsvana till ett omväxlande konsultuppdrag i säljteamet.
Vill du ha en roll där du får arbeta nära säljchef, produktspecialister och kunder? Här blir du en viktig stödfunktion i ett erfaret säljteam med stort engagemang och högt kundfokus. Du får utveckla din kompetens inom upphandlingar, ramavtal och affärssystem - samtidigt som du arbetar självständigt i en strukturerad miljö.Du arbetar i en verksamhet med tydliga processer och en stark, familjär teamkänsla, där dina insatser har direkt påverkan. Uppdraget är omväxlande och ger dig möjligheten att fördjupa dig inom B2B-försäljning i en samhällsviktig bransch.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Du arbetar i en verksamhet med tydliga processer och en stark teamkänsla, där dina insatser har direkt påverkan. Uppdraget är omväxlande och ger dig möjligheten att fördjupa dig inom B2B-försäljning i en samhällsviktig bransch.
Som konsult är det viktigt att du känner dig trygg i din anställning hos oss på TNG, därför är det bra för dig att veta att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Det innebär att du som konsult omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester.
Som Säljassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
• Bevaka och hantera upphandlingar i Tendsign, Opic och Mercell
• Förbereda material inför upphandlingar
• Uppdatera prisjusteringar och villkorsändringar i kundavtal
• Sammanställa underlag för affärssystemet
• Följa upp nya, pågående och avslutade ramavtal
• Stötta säljchef och produktansvariga i offert- och avtalsarbete
• Följa upp tidigare sålda produkter för merförsäljning
• Hantera ordermottagning och kundkontakt via telefon/mail
Värt att veta
Uppdraget är placerat på kontoret i Upplands Väsby, med möjlighet att på sikt, arbeta hemifrån en dag i veckan. I rollen ingår även samarbete med kollegor på kontoren i södra, västra och norra Sverige.
Du blir en del av ett centralt säljteam med 13 fältsäljare, och fungerar som ett viktigt nav i arbetet med upphandlingar och ramavtal.
Uppdraget startar omgående och sträcker sig initialt över 6 månader - med möjlighet till både förkortning och förlängning beroende på verksamhetens behov.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och kommunikativ. Du har vana att arbeta med upphandlingar och förståelse för B2B-försäljning. Du är noggrann, tar egna initiativ och är trygg i att hantera komplex information i flera parallella system.
Vi tror att du har ett par års erfarenhet av en liknande roll - gärna som innesäljare eller administrativ säljstöd - och att du har en god känsla för säljprocessens olika delar.
Har du dessutom intresse för, eller tidigare erfarenhet från teknik- eller kemibranschen, är det en klar fördel. Det underlättar när du arbetar med upphandlingar, ramavtal och kravspecifikationer inom dessa områden.Kvalifikationer
• Erfarenhet av upphandlingar i Tendsign, Opic och/eller Mercell
• God systemvana (t.ex. Pyramid, SAP)
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Erfarenhet av kundservice/försäljning via telefon och mail
Meriterande:
• Intresse för teknik eller kemiprodukter
• Förståelse för kravspecifikationer inom teknisk upphandling
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv.
