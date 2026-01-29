Säljare Tyresö
Hemtex AB / Butikssäljarjobb / Tyresö
2026-01-29
Vi söker nu en resultatorienterad butikssäljare med känsla för service till vår butik i Tyresö.
Tar initiativ, tänker nytt och ser lösningar och möjligheter i nya situationer. Vara nyfikna, pålästa men aldrig fullärda. Att med ödmjukhet våga bjuda på oss själva, vara ärliga, tillåtande och våga göra misstag ibland. Vara lyhörda, intresserade och generöst dela med oss av våra kunskaper för att stärka varandra och vårt engagemang. Det är vi på Hemtex.
Vi erbjuder en kreativ och trivsam arbetsplats där du tillsammans med dina kollegor säkerställer en inspirerande och säljande butiksmiljö. Som säljare på Hemtex arbetar du utifrån våra värderingar och kundlöften mot uppsatta försäljningsmål. Genom att vara Affärsmässig, Inspirerande och Dedikerad levererar du service av bästa kvalitet i varje kundmöte.Publiceringsdatum2026-01-29Profil
Vi tror att du, precis som vi, alltid sätter kunden i fokus och vill ge ett generöst kundmöte med en fantastisk köpupplevelse. Vi söker dig som:
• Har ett brinnande intresse för sälj och service
• Drivs av att nå resultat genom teamwork
• Är idérik och bra på att hitta lösningar
• Är nyfiken och vill ständigt lära nytt
• Är ansvarstagande och gillar att ta egna initiativ
• Är prestigelös och en god lyssnare
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personlig service och försäljning, helst inom detaljhandeln. Det är även meriterande om du talar fler språk än svenska och engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tror att en blandning av erfarenhet och bakgrund bidrar till en dynamisk och kreativ arbetsgrupp, därför eftersträvar vi mångfald och jämställdhet på alla Hemtex arbetsplatser.
Omfattning: Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattningen är i genomsnitt 4 timmar per vecka.
Tillträde: 16 februari, eller enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten kontaktar du Butikschef Sofie Ingvarsson, tel: 08-7122725. Välkommen med din ansökan snarast, men senast den 4 februari. Ersättning
