Säljare/Trygghetsrådgivare
Länsförsäkringar Norrbotten / Säljarjobb / Luleå Visa alla säljarjobb i Luleå
2025-09-29
Om jobbet
Hos oss kallas våra säljare av larm för Trygghetsrådgivare - och det är vi stolta över. Det handlar nämligen om mer än att bara sälja ett larm. Som Trygghetsrådgivare är ditt viktigaste uppdrag att skapa trygghet för våra kunder. Du lyssnar in deras behov, ger personliga råd och hjälper människor att skydda sina hem mot inbrott, vattenskador och brand - och gör därmed verklig skillnad i människors vardag.
Du arbetar med uppsökande försäljning via telefon och hanterar inkommande samtal från kunder som söker din expertis. Här får du möjlighet att påverka din egen framgång och lön genom ditt engagemang och din prestation.Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning, samla värdefulla erfarenheter och bygga långsiktiga relationer - både med kollegor och kunder.
Tjänsten är på heltid, tills vidare, med varierande arbetstider måndag till fredag. Du arbetar på vårt huvudkontor i Luleå (on site).
Vem är du?
Vi söker dig som vill utvecklas inom försäljning, samla värdefulla erfarenheter och bygga långsiktiga relationer - både med kollegor och kunder.
Du är en driven och självgående person som trivs i ett högt tempo och brinner för att leverera service i världsklass. Du är noggrann, flexibel och motiveras av att kunna påverka din egen lön. Framför allt är du en mästare på att skapa förtroende och förstå kundens behov - både när du kontaktar nya kunder och när du hjälper befintliga.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högst. Har du erfarenhet av försäljning är det ett plus, men inget krav - vi lär dig allt du behöver för att lyckas!
Du som söker ska:
• Behärska svenska i tal och skrift
• Vill utvecklas och växa inom försäljning och kundrelationer
• Uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett starkt varumärke med stolta traditioner och framtidstro.
Hos oss på LF Norrbotten står det personliga mötet i centrum. Vi är övertygade om att trygghet och förtroende byggs bäst när vi finns nära våra kunder - både digitalt och på plats. Sedan 1848 har vi funnits här för Norrbotten, och vi är fortfarande kundägda. Det märks i allt vi gör. Allt fler norrbottningar väljer oss för att vi kombinerar lokal närvaro med genuint personlig service och omtanke. Som kundägt bolag sätter vi alltid kundens behov främst och strävar efter att erbjuda snabb, personlig och omtänksam service. Vänlighet och omtanke är ledord som genomsyrar allt vi gör - både i mötet med våra kunder och i samarbetet mellan oss som kollegor.
Vi tror på att skapa en stark vi-känsla och en hållbar arbetsmiljö där du kan trivas och utvecklas. Därför erbjuder vi generösa friskvårdsförmåner, satsar på både fysisk och mental hälsa och uppmuntrar till kontinuerlig kompetensutveckling. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person och i din yrkesroll.
Vårt mål är tydligt: att fortsätta vara länets ledande försäkringsbolag och en arbetsplats där du känner stolthet och engagemang varje dag. Välkommen till oss - tillsammans skapar vi trygghet och framtidstro för hela Norrbotten! Så ansöker du
