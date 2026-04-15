Säljare till Mio Luleå
2026-04-15
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.
Brinner du för att skapa kundmöten i världsklass?
Gillar du att inspirera, hitta smarta lösningar och göra varje besök till något extra? Då kan du vara vår nästa Säljare!
Hos Mio får du arbeta i en stimulerande miljö med varierande uppgifter där initiativ och utveckling uppmuntras. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du minnesvärda upplevelser och kundmöten - varje dag.
Om rollen
Som Säljare är du en nyckelperson i butikens dagliga drift. Du arbetar aktivt med försäljning, service och att säkerställa att butiken är välfylld, inspirerande och redo att möta kunden. Med fokus på omtanke, affärsmässighet och kundens behov skapar du ett personligt och positivt bemötande.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Skapa ett professionellt, inspirerande och personligt kundmöte
Arbeta med behovsanpassad försäljning och erbjuda helhetslösningar
Säkerställa att butiken är välfylld och visuellt tilltalande och att produkter är prismärkta
Hantera kundärenden, reklamationer och utgångna varor enligt rutiner
Delta i uppföljningen av kampanjer och försäljningsresultat
Rapportera driftstörningar och säkerhetsrisker till ansvarig
Bidra till en trygg, ergonomisk och trivsam arbetsmiljö samt ett positivt arbetsklimat med laganda och inkludering
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för försäljning och kundservice
Är lösningsorienterad, ansvarstagande och affärsdriven
Bidrar med positiv energi och laganda
Har god kommunikationsförmåga och trivs i ett aktivt tempo
Har erfarenhet av försäljning i butik (meriterande men inget krav)
Tjänsten
Tillsvidareanställning på deltid, inleds med provanställning i 6 månader.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider inkluderar kvällar och helger.
Rekrytering
Urval sker löpande. I processen används arbetspsykologiska tester (MAP och Matrigma).
En bakgrundskontroll genomförs i slutet av rekryteringsprocessen för den kandidat som går vidare till slutskedet. Anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mio AB
(org.nr 556084-0190), https://www.mio.se/om-mio/jobba-pa-mio
Storhedenvägen 5A (visa karta
)
973 45 LULEÅ Arbetsplats
Mio Luleå Kontakt
Lindha Hesselfeldt lindha.hesselfeldt@mio.se 079-0794868 Jobbnummer
9857046