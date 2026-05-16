Säljare till matgrossist
2026-05-16
Vi är en matgrossist som vänder oss till restauranger och butiker, både nationellt och internationellt.
Vårt team behöver växa och vi söker därför en Säljare !
Delta i den dagliga driften för att skapa en positiv upplevelse för våra kunder, samt ge kunderna bästa möjliga service och rådgivning kring våra produkter. Du arbetar med både befintliga och nya kunder. Skapa offerter,hantera order. Du kommer att börja din anställning som innesäljare för att seden gå ut på fältet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Söka fram och identifiera nya kunder
• Kundkontakter via Telefon, E-post, Kundbesök
• Delaktighet i daglig planering
• Hantera administrativa uppgifter
Utöver detta finns möjligheter för rätt person att även bli delaktig inom andra områden, så som ekonomi, grafisk design med mera.Kvalifikationer
Flytande svenska och engelska både i tal och skrift.
Mycket god datorvana.
Genomfört gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.
Meriterande:
Erfarenhet från arbete i Visma Administration.
Tidigare erfarenhet från matgrossist eller liknande.
Körkort.
Vi söker dig som:
• Har en positiv inställning samt är utåtriktad och lyhörd
• Ser service som en självklarhet
• Kan variera arbetstempot men fortsatt behålla noggrannhet
• Ser detaljer och förstår större samband
Vi lägger stor vikt på de personliga egenskaperna då vi arbetar nära varandra och värnar teamkänslan!
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga CV samt personligt brev där du beskriver vad som gör att just du skulle vara den perfekta matchen för denna tjänst!
9912234