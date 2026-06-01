Säljare till Härjedalskök i Malmö
Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-06-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en driven person som tycker om försäljning? Vill du hjälpa privatkunder att hitta inspirerande kökslösningar? Härjedalskök, en av Nordens största köksleverantörer, söker nu säljare till Malmö. Som säljare får du en omväxlande vardag där du är delaktig i processen från första kontakt med kunden till ett färdigt kök.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Härjedalskök.
🚀 Om företaget
Härjedalskök är en del av Nordic Kitchen Group och är en av Nordens största aktörer inom kökslösningar. Företaget äger hela värdekedjan - från produktion till försäljning och montering och har över 30 års erfarenhet. Nu söker de två nya säljare som trivs med en varierad vardag och som tycker om att möta privatkunder i deras hem för att skapa kök som passar deras vardag. Företaget arbetar nära sina kunder och lägger stor vikt vid samarbete, energi och goda kundupplevelser - de älskar kök, men människor ännu mer.
💼 Arbetsuppgifter
Som säljare på Härjedalskök arbetar du med uppsökande försäljning mot privatmarknaden och har en varierad vardag där kundmöten hemma hos privatpersoner utgör en stor del av arbetet. Målet är att inspirera kunderna och tillsammans ta fram den bästa kökslösningen utifrån deras behov och önskemål. I rollen bygger du långsiktiga och förtroendefulla relationer, anpassar försäljningsprocessen efter varje kund och säkerställer en trygg och inspirerande upplevelse genom hela resan - från första kontakt till färdigt kök. Du ansvarar för att ta kontakt med privatpersoner som är intresserade av en ny kökslösning, bokar och genomför hembesök hos potentiella kunder samt presenterar kökslösningar på ett engagerande och förtroendeskapande sätt. Utöver detta deltar du i olika säljaktiviteter såsom mässor, event, montrar och andra arrangemang. Du har även stor frihet under ansvar och planerar samt strukturerar din egen arbetsdag i nära samarbete med försäljningschef. I denna roll utgår man hemifrån med sin förmånsbil och arbetar majoriteten av sin tid ute på fält.
• Kundmöten & hembesök hos privatpersoner
• Självständigt fältarbete
• Delta i säljaktiviteter och arrangemang
🔍 Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Intresse av att arbeta med försäljning, tidigare arbetslivserfarenhet inom försäljning/kundservice är meriterande
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-Körkort
För att vara framgångsrik i rollen är du ansvarstagande och engagerad i hela säljresan - från första kontakt till färdigt kök. Du anpassar din dialog och ditt arbetssätt efter kundens behov och önskemål, samtidigt som du säkerställer tydlig progress. Du arbetar strukturerat och uthålligt med försäljning, motiveras av att leverera starka kundupplevelser och drivs av att skapa långsiktiga resultat. God kommunikationsförmåga är viktigt, både gentemot kunder och internt med kollegor, för att skapa trygghet och kvalitet genom hela processen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Malmö Lön: Fast lön + provision
Som en del av denna rekryteringsprocess kommer en kontroll av belastningsregistret att genomföras.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7814732-2028457". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9939660