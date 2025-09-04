Säljare till Greenled
2025-09-04
Greenled AB grundades 2017 och är ett dotterbolag till finska Greenled Oy - en ledande helhetsleverantör av egentillverkade LED-armaturer och smarta ljuslösningar för både privat och offentlig sektor. Med en unik produktportfölj och tekniska konkurrensfördelar ligger Greenled i framkant inom branschen. Här blir du en del av ett prestigelöst och sammansvetsat team i Sverige, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor i Finland. Rollen ger dig möjlighet att påverka, bidra med nya idéer och sätta din prägel på organisationen i en expansiv fas.
Om tjänstenI rollen som säljare hos Greenled får du en nyckelposition i bolagets fortsatta svenska expansion. Du ansvarar för hela säljprocessen, från behovsanalys och rådgivning till offert och avslut. Du har frihet under ansvar och bygger upp dina kundsamarbeten på ett målmedvetet sätt. Det här är en attraktiv roll för dig som vill kombinera försäljning med rådgivning och affärsutveckling. Dina arbetsuppgifter
Bearbeta och utveckla nya kundrelationer
Presentera Greenleds armaturer och tekniska lösningar för kunder
Kalkylering och framtagning av offerter
Bygga långsiktiga samarbeten genom att agera rådgivande
Kvalifikationer och egenskaperSom person är du relationsorienterad och bygger förtroende genom att vara lyhörd och rådgivande. Du är driven, tar initiativ och motiveras av att arbeta mot tydliga mål och utveckla affären. Samtidigt är du nyfiken och vill förstå kundens behov på djupet, håller dig uppdaterad om ny teknik och är öppen för att lära dig nya saker.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning i en teknisk miljö
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet från försäljning inom el/grossist eller en närliggande bransch
Bakgrund som elektriker eller teknisk förståelse för belysning och installation
Övrig information Start: Omgående
Plats: Stockholm (kontor vid Globen)
Omfattning: Heltid
Lön: Konkurrenskraftig individuell lönesättning
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
