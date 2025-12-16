Säljare till Forankra AB
På Forankra får du bygga långsiktiga kundrelationer inom transport och påbyggnad och representera ett bolag med egen produktutveckling och tydligt fokus på kvalitet och hållbara lösningar.
Din framtida arbetsgivare
Forankra AB är en framgångsrik leverantör av kvalitetssäkrade produkter och lösningar inom lastsäkring, lastoptimering och lyft för olika typer av lastbärare och transportslag. Bolaget har ett starkt varumärke och en tydlig position på den svenska marknaden och bedriver även export till Norden och till valda marknader i Europa. Huvudkontoret med lager och produktion ligger i Vårgårda med ett regionkontor i Helsingborg. Forankra AB har 54 anställda och en omsättning på cirka 157 MSEK.
Forankra AB är en del av Forankra-gruppen med syskonbolag i Sverige, Polen, Frankrike, Spanien och Storbritannien med en total omsättning på cirka 900 MSEK. Gruppen ingår i Axel Johnson International koncernen.
Vad erbjuder rollen?
Som Säljare på Forankra får du en långsiktig och tekniskt orienterad roll där fokus ligger på att bygga hållbara affärer snarare än snabba avslut. Du arbetar främst inom området Lastsäkring för påbyggnad och ansvarar för kunder i Norden. Rollen kan utgå från Helsingborg eller Vårgårda och innebär nära samarbete med både kunder och interna funktioner.
Du möter inte bara inköpsorganisationer utan även kundernas konstruktionsavdelningar och produktionsledning, vilket ställer krav på teknisk förståelse och förmåga att föra kvalificerade dialoger. Affärerna är ofta komplexa och långsiktiga samt innefattar lösningar till såväl löpande standardiserad produktion som projektbaserad produktion.
Forankra erbjuder ett gediget produkt- och systemerbjudande med egen produktutveckling och viss inhouse-produktion. Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten, från materialval och återvinning till leverantörsrevisioner och minskat klimatavtryck.
I rollen ger också tydliga utvecklingsmöjligheter där du kan gå vidare till KAM och sortimentsansvar
Vem är du?
Du är en erfaren teknisk säljare som trivs i affärer där kunskap, analys och förtroende är avgörande. Du har flera års erfarenhet av försäljning inom tekniska eller industriella miljöer och är van vid att arbeta konsultativt med kundens behov i centrum. Att läsa och förstå ritningar, resonera kring materialval och diskutera tekniska lösningar är en naturlig del av din vardag.
Som person är du affärsmässig, strukturerad och analytisk, med förmåga att se både detaljer och helhet. Du har ett eget driv, är nyfiken och relationsskapande, men kombinerar detta med ödmjukhet och hög integritet. Säkerhet och kvalitet är för dig inte förhandlingsbara, och du har förståelse för att noggrannhet ibland väger tyngre än tempo.
Du är en lagspelare som samarbetar väl internt, samtidigt som du kan arbeta självständigt och långsiktigt med dina kunder. Körkort är ett krav. Erfarenhet från påbyggar-, fordons- eller projektförsäljning samt internationella affärer är meriterande..
Är detta din perfekta match?
Om du vill arbeta i ett bolag som säljer på kompetens snarare än volym, där långsiktiga kundrelationer, tekniskt kunnande och hållbara lösningar står i centrum, då kan Forankra vara helt rätt för dig. Här får du möjlighet att bygga affärer som håller över tid, utvecklas i takt med både kunder och organisation - och bidra till säkrare, smartare och mer hållbara transporter i Norden.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 11 januari 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mikael Svensson på mikael.svensson@effektiv.se
eller Jens Lindroth på jens@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
