Säljare till Flinksbilar AB

2025-09-15
Flinksbilar AB bildades våren 2013 med en tydlig vision. Att erbjuda varje kund personligt bemötande och unik service, där kunden ska känna sig trygg i att vårt varumärke bryr sig om och levererar kvalitet genom hela processen.
Beskrivning allmänt:
En säljares uppdrag och mål här på Flinksbilar AB är att sälja varor eller tjänster till kund. Säljaren har en mängd olika arbetsuppgifter som är kopplade till försäljning. I vår organisation hjälps vi åt och det kan även tillkomma andra permanenta eller tillfälliga arbetsuppgifter som behöver lösas snabbt. För denna roll behöver du behärska svenska och engelska i tal och skrift. Kvalifikationer
Du ska ha giltigt körkort BDina arbetsuppgifter
Som säljare ansvarar du bland annat för att planera din tid så att du kan jobba effektivt,
Försäljning, exempel på arbetsuppgifter
Besvara kunder i olika digitala kanaler, såsom mail, telefonsamtal mm
Ta hand om och hjälpa kunder som kontaktar företaget
Professionellt och trevligt bemötande
Hålla koll på annonser
Förstå kundens behov
Merförsäljning
Skapa köpeavtal
Göra ägarbyte
Vid behov vara behjälplig med att exempel, lämna och hämta bilar
Säg till och fråga om saker som är otydliga för dig så att du får hjälp
med flera
Meriterande
Tidigare erfarenhet inom säljyrket
Systemkännedom
Smart365
Bilvision
Carinfo
Med flera
Vi tar endast emot ansökningar via e-post
Skicka ditt CV i pdf format till hr@flinksbilar.se
Välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hr@flinksbilar.se
