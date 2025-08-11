Säljare sökes!
Om Allt Om Hållbarhet
Allt Om Hållbarhet är en inspirerande plattform där företag kan lära sig om och engagera sig i hållbarhetsfrågor. Vi erbjuder vägledning om aktuella lagar och regler samt praktiska strategier för att hjälpa företag att ligga i framkant och driva positiva förändringar. Vi stöttar även företag i att hitta bidrag och resurser för att ställa om till mer hållbara verksamheter.
Vi håller våra abonnenter informerade genom vårt regelbundna nyhetsbrev, som innehåller aktuella nyheter, lagar och trender inom hållbarhet. Våra kunder får värdefulla insikter och praktiska råd direkt i sin inkorg. Som abonnent på Allt Om Hållbarhet får man dessutom fri tillgång till vår supporttjänst, där man kan ställa frågor om hållbarhet och få hjälp med blanketter och ansökningar.
Vår mission är att göra hållbarhet tydlig och lättillgänglig, så att företag kan ta aktiva steg mot en mer hållbar framtid.
Om rollen
Vi söker nu Säljare
Allt om Hållbarhet befinner sig i en spännande expansiv fas och söker nu flertalet nya säljare till teamet. Som Säljare hos Allt Om Hållbarhet kommer du via telefon kontakta företag i syfte att presentera plattformen, dess nyhetsbrev och rådgivningstjänst - ett abonnemang som många organisationer alltså är i behov av för att hamna i rätt riktning eller komma vidare med redan befintligt hållbarhetsarbete.
Det är naturligtvis meriterande om du har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning. Allt Om Hållbarhet värderar trivsel och utveckling - du kommer arbeta i ett team med god sammanhållning där vi lär av varandra.
Som Säljare har du en garantilön som ger trygghet, men också en möjlighet att påverka din lön med obegränsad provision.
Vi söker dig som:
Trivs med att jobba i ett högt tempo och har viljan att utvecklas.
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp.
Talar flytande svenska.
Vi erbjuder:
En spännande arbetsplats med gynnsamma utvecklingsmöjligheter.
Tävlingar och roliga aktiviteter.
Säljutbildning.
Goda förutsättningar till att påverka din lön.
Arbetstider:
Måndag till fredag, kl. 08:00-17:00. Tjänsten är placerad på vårt kontor i centrala Borås.
Är du intresserad eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Säljchef Ninos Bel på 073 542 37 92.
