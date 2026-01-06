Säljare sökes!
2026-01-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Göteborg
, Varberg
, Helsingborg
, Västerås
Under våra 21 år i branschen har Citysälj skapat långsiktiga relationer med några av Sveriges största medieförlag och organisationer. Vi har idag kontor i Borås och Västerås där vi framgångsrikt driver både in- och utgående försäljning. En av våra avdelningar arbetar även med ett av landets mest välkända lotterier vars hela överskott går till över 60 olika välgörenhetsorganisationer.
På Citysälj värderar vi trivsel, att ha kul på jobbet och utveckling. Du kommer arbeta i ett team där vi lär av varandra och där du får daglig coachning av våra erfarna säljledare.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att kontakta privatpersoner med erbjudanden som rör olika former av prenumerationsförsäljning. Det är naturligtvis meriterande om du har tidigare erfarenhet av försäljning, men inte ett krav då vi står för en skräddarsydd utbildning.
Som säljare har du en garanterad månadslön som ger trygghet, men också en möjlighet att påverka din lön med obegränsad provision.
Vi söker dig som:
Trivs med att jobba i ett högt tempo och har en vilja att utvecklas.
Har hög social kompetens och trivs med att arbeta både enskilt och i grupp.
Har god kommunikativ förmåga.
Talar flytande svenska.
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med god sammanhållning.
Möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest kända och omtyckta varumärken.
Säljutbildning.
Stor möjlighet att påverka din lön, men också trygghet.
Vi sitter i Citysäljs centrala lokaler i Borås och arbetar 08:00-17:00 måndag till fredag.
Är du intresserad eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Cecilia Olausson på 0707 49 07 96 eller cecilia.olausson@citysalj.se
.
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citysälj Sverige AB
(org.nr 556656-9892)
Petersbergsgatan 19 (visa karta
)
504 30 BORÅS Arbetsplats
Citysälj Borås AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Cecilia Olausson cecilia.olausson@citysalj.se 0707490796 Jobbnummer
9670208