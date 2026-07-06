Säljare på interim med omgående start!
AB Delita Advise / Rese- och trafikjobb / Malmö Visa alla rese- och trafikjobb i Malmö
2026-07-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Älskar du att träffa människor, göra affärer och styra din egen vardag? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en driven och energifylld fältsäljare till ett väletablerat företag som säljer premiumlösningar inom värme. Här får du ta över ett område där det redan finns kunder, affärer och stor potential att växa vidare.
Det här är ett roligt, fritt och utvecklande jobb där du får vara ute hos kunder, bygga relationer och göra affärer som verkligen gör skillnad. Ingen dag är den andra lik!
Omgående start!
Det här är ett interimsuppdrag på 6 månader med omgående start. För rätt person finns mycket goda möjligheter till förlängning eller anställning efter uppdraget, baserat på de resultat och affärer som skapas.
Vad erbjuder vi?
✅ Fast lön + mycket attraktiv provision
✅ Stor möjlighet att påverka din egen inkomst
✅ Frihet att planera din egen arbetsdag
✅ Gedigen introduktion och onboarding
✅ Befintliga kunder och affärsmöjligheter att ta över
✅ Möjlighet till långsiktig anställning efter uppdraget
✅ Ett varierande och socialt arbete där du träffar människor varje dag
Om rollen
Som fältsäljare ansvarar du för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär.
Du kommer bland annat att:
Kontakta och utveckla befintliga återförsäljare
Hitta nya affärsmöjligheter
Boka och genomföra kundmöten
Presentera företagets produkter och lösningar
Förhandla och stänga affärer
Bygga långsiktiga kundrelationer
Ditt arbetsområde
Du arbetar utifrån ditt hem och ansvarar för Södra Sverige. Resor är en naturlig del av tjänsten och ibland förekommer övernattningar.
Vem är du?
Vi tror att du:
Gillar försäljning och att skapa affärer
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har eget driv och tar ansvar för dina resultat
Är målmedveten och gillar att vinna
Trivs med frihet under ansvar
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men det viktigaste är din inställning, energi och vilja att lyckas.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
B-körkort
Tillgång till egen bil initialt
Möjlighet att resa inom Södra Sverige
Kunna arbeta självständigt från hemmakontor
Låter det som något för dig?
Vill du ha ett roligt, självständigt och välbetalt jobb där du får träffa människor, bygga relationer och skapa affärer varje dag?
Skicka din ansökan redan idag!
📧 Karriar@delita.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karriar@delita.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Delita Advise
(org.nr 556962-4389)
211 34 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ab Delita Advise Kontakt
Tommy Magnusson tm@delita.se Jobbnummer
9992949