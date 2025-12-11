Säljare på heltid i Göteborg!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Göteborg
Vill du ta steget in i försäljning och utvecklas tillsammans med ett stöttande team? Då är det här din chans!
Vi söker dig som vill växa med oss!
Hos oss på Sector Alarm får du möjlighet att utvecklas. Vi erbjuder utbildning, coachning och kräver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning. Tror du på dig själv, tror vi på dig!Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Du kommer att boka och genomföra kundmöten där du tillsammans med kunden hittar den bästa säkerhetslösningen för deras hem. Ditt arbete gör skillnad, du skapar trygghet för familjer runtom i Göteborg.
Vem söker vi?
I den här rekryteringsprocessen lägger vi störst vikt vid dina personliga egenskaper. Rätt inställning i kombination med den coachningen du får dagligen är de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som säljare hos oss på Sector Alarm.
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Kvalifikationer:
• Du behärskar det svenska språket flytande i tal och skrift
• Du är prickfri i belastningsregistret
• Du kan arbeta heltid Mån-Fre kl. 12-21
Ansök redan idag så kontaktar vi dig för ett första samtal!
Sista dag att ansöka är 2025-12-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), https://www.sectoralarm.se
Citygate, Fabrikstorget 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Jobbnummer
9638487