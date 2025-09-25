Säljare Outlet Norrtälje
2025-09-25
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive OUTLET Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
I egen regi har vi precis startat upp vår nya satsning; Hedin Automotive OUTLET. Där behöver vi omgående stärka upp med en försäljare med fullt fokus på begagnade bilar i vår nya och fräscha anläggning i Norrtälje, beläget vid Norrteljeporten.
Om rollen som säljare av begagnade bilar Som säljare hos oss får du chansen att arbeta med ett brett utbud av unika begagnade bilar. Din huvudsakliga uppgift blir att guida kunder genom hela försäljningsprocessen - från första kontakten till att leverera nycklarna och bilen. Du hjälper kunder att hitta rätt lösningar genom att presentera vårt utbud av begagnade bilar, ge råd om tillbehör och finansieringsalternativ, samt säkerställa att varje kund får en upplevelse som överträffar förväntningarna.
Norreljeportens Handelsplats i Norrtälje Precis vid infarten till vackra Norrtälje ligger ett nytt och fräscht shoppingområde med affärer, restauranger, matbutiker och padelbanor. Här finns även vi och erbjuder försäljning av bilar. Utöver anläggningen belägen i Norrteljeportens Handelsplats finns Hedin också på Stockholmsvägen 39 där vi erbjuder service, reparation och däckhotell. De bägge anläggningarna arbetar tight tillsammans för att ge kunden den bästa möjliga kundupplevelsen. Det unika med Hedin Automotive OUTLET är att vi bara arbetar med begagnade bilar med en unik prissättning.
Vem är du? Vi vill att du som söker har ett genuint intresse för att bygga relationer, där du skapar förtroende hos både kunder och kollegor genom din lyhördhet och förmåga att lösa problem. Du är målinriktad och trivs med att ta ansvar.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid att du har arbetat som bilförsäljare sedan tidigare, eller har annan relevant och gedigen erfarenhet av försäljning.
Vidare kräver vi att du har:
Tidigare erfarenhet av bilförsäljning.
Förmåga att självständigt strukturera ditt arbete i en dynamisk arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort med behörighet för manuellt växlad bil.
Ett gott sinne för ordning & reda.
Lyhörd och att du uppskattar att lära dig nya saker.
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
Vi erbjuder ett brett sortiment av förmåner så som förskottsemester, extra föräldrar lön och ett generöst friskvårdsbidrag för att värna om våra medarbetares hälsa. Läs mer på vår hemsida www.hedinautomotive.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedin Automotive Göteborg AB
(org.nr 556061-3456), https://www.hedinautomotive.se/ Arbetsplats
Hedin Automotive Kontakt
Peter Norrman peter.norrman@hedinautomotive.se 0184180606 Jobbnummer
9525557