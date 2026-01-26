Säljare och ledare
2026-01-26
Vi är ett litet team på 5 härliga personer som söker en ny ledare och bästa säljare.
Kvalifikationerna är att du tar itu med de största kunderna, tex utländska företag som bygger vindkraft i Sverige. Många av dessa är redan våra gäster och kunder.
Och att du kan fortsätta att utveckla vårt företag på ett tryggt och säkert sätt. Se mer om oss på www.uthyres.eu
Vi har expanderat under de senaste åren. Vill gärna få liknande stora kontrakt som vi haft tidigare tillsammans med alla mindre som vi har idag.
Dina arbetsuppgifter är följande:
att bearbeta alla våra kunder.
att kontakta nya kunder.
att bygga nätverk med andra företag i samma bransch så de bokar oss och vi bokar åt dem.
att förbättra våa hemsidor och annonser.
att se till att vi syns på fler plattformar.
att använda alla medel, även tex linkedin, för att nå ut till fler.
att sköta många olika admin uppgifter även kundfodringar.
att utveckla våra företag.
att jobba från hjärtat och att inspirera kunder, medarbetare, alla...
att även få alla hundratals ställplatser uthyrda.
att få liv i affärshuset mejeriet med sina 3600kvm i Ånge, hyra ut alla ytor även parkeringen 1000kvm.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: application@billebro.se
