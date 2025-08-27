Säljare Norra Stockholm (vikariat)
Säljare Norra Stockholm
Nu söker vi dig som vill ta dig an rollen som säljare i Norra Stockholm.
Vi söker en engagerad och ansvarsfull medarbetare med mycket energi och ett utpräglat sinne för handel och service.
Som säljare hos oss har du ansvar för hela ditt distrikt när det gäller försäljning, omsättning och budgetering.
Vi vill att du ska vara en teamledare som arbetar tätt ihop med regionchefen och hela teamet, som i Norra Stockholm består av 7 konsulenter.
Som säljare hjälper du även dina konsulenter i teamet att sälja in delar av sortimentet och att arbeta mot uppsatta, gemensamma mål.
Du kommer tillsammans med regionchefen att hålla i team-möten och ansvarar för budgetuppföljning och uppföljning av försäljningen på distriktet.
Som säljare hos oss har du inget direkt personalansvar men arbetar med ett övergripande distriktsansvar. Både konsulenterna och säljarna rapporterar direkt till regionchefen.
Om jobbet
Att vara säljare på Pictura innebär bland annat ansvar för att:
• sälja in Picturagruppens sortiment på både dagligvaruhandel och fackhandel.
• dagligen bearbeta såväl befintliga samt nya prospektkunder inom distriktet.
• sälja/serva kunderna med exponering för bästa plats i butik samt ge support och expertrådgivning på vårt sortiment.
• samåka med dina konsulenter för att uppnå högsta servicenivå hos kunderna.
• aktivt delta på digitala möten, fysiska möten och säljkonferenser.
• ihop med regionchef rekrytera/utbilda/utrusta resurspersonal och planera schema tillsammans med dina konsulenter.
Arbetet förutsätter att du är strukturerad med stort ansvarskännande. Du klarar att arbeta självständigt inom fasta ramar och planeringscheman.
Du är noggrann och resultatorienterad. Både du som säljare och våra konsulenter är Picturas ansikte utåt hos våra kunder, och det är viktigt att kunna skapa bra och långsiktiga relationer.
Stämmer detta in på dig så är du varmt välkommen med din ansökan. Du ansöker via ansökningsformuläret här på sidan.
Tidigare erfarenhet från Dagligvaruhandeln (DVH) är ett krav för denna tjänst.
Tjänsten är ett vikariat på 100% och vi ser gärna att du bor i Norra Stockholm.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök genom att fylla i formuläret på denna sida.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Regionchef Sofia Rökke på 070 - 766 82 27 ellersofia.rokke@pictura.se
.
___________________________________________________
AB Pictura grundades i Sverige 1969. Vi är marknadsledande i Skandinavien på Gratulationskort och Presentpapper, och vi säljer även ett stort antal andra produktområden till detaljhandeln. Några exempel är Leksaker, Hårmode, Sy, Skotillbehör, Stickers, Party och Presentprodukter.
Några av våra största kunder på Fackhandeln (FH) är Akademibokhandeln, Plantagen, Blomsterlandet och övrig bokhandel. Dessutom är vi en stor leverantör till Dagligvaruhandeln (DVH) genom att sälja till Coop, ICA, Bergendahls, Pressbyrån samt fristående dagligvarubutiker och kiosker.
Picturagruppen är en internationell företagsgrupp som finns representerade genom hel- och delägda bolag i andra länder runt om i världen.
En mix av kulturer, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare. Inom Pictura gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden.
För oss är mångfald en affärsmöjlighet. Våra medarbetares breda kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och genererar bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
