Säljare Linköping
Gourmet Fisk i Norden AB / Säljarjobb / Linköping
2025-11-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Örebro
, Örebro
, Jönköping

Gourmetfisk söker dig som vill utvecklas och nå framgång tillsammans med ett starkt företag med högkvalitativa fisk- och skaldjursprodukter för hemleverans.
Vi söker nu dig som är engagerad och har lätt att fokusera på utmanande mål. Som säljare på eget distrikt hos Gourmetfisk är du målfokuserad, har en ödmjuk attityd, ser varje kundmöte som en utmaning/möjlighet, tycker om att träffa människor.
Din roll blir att söka upp kunder i villa- och bostadsområden och sälja våra produkter på plats, från egen frysbil. Du får eget ansvar för specifika områden och kommer att arbeta självständigt. Du bygger och utvecklar relationer med dina kunder och besöker dem efter ett rullande schema. Ibland förekommer även leveranser till kunder som har beställt varor i vår online butik.
För att beskriva tjänsten hos Gourmetfisk är ingen dag lik den andra. Tjänsten som distriktssäljare gör att du får träffa många människor i olika situationer och du har alltid vårt starka varumärke med nöjda kunder i ryggen.
Är du rätt person ger tjänsten dig stor frihet och mycket goda möjligheter till förtjänst.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du passar in i vårt glada och redan framgångsrika säljteam. Du behöver inte erfarenhet från tidigare försäljning, mer viktigt är att du är målmedveten och vill utmana dig själv, nå nya mål samt snabbt kan förstå verksamheten.
Vi erbjuder dig att utvecklas tillsammans med oss och ha en nyckelroll i ett företag som funnits på marknaden sedan 2008, och som bara blir starkare för varje dag. Vårt kontor och vår verksamhet utgår från Norra oskarsgatan i Linköping.
Om du tycker att detta låter intressant och att du är som klippt och skuren för denna tjänst ber vi dig fylla i formuläret med din ansökan.
Vi tillsätter kontinuerligt och finns tjänsten utlyst på sidan är den fortfarande tillgänglig. Vår säljstyrka är idag övervägande manlig varför vi även gärna ser kvinnliga sökande.
Kontaktuppgifter för mer information:
Robin Malmström, operativ chef
0727-180230robin@gourmetfisk.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: jobb@gourmetfisk.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare till Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gourmet Fisk i Norden AB
(org.nr 556859-4740)
Norra Oskarsgatan 18 BV (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9608026