Säljare inom ventilation
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2026-06-15
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Om Jobbet som Säljare:
Vi är specialiserade på ventilationsrengöring och verkar över hela landet. För att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster söker vi nu engagerade säljare. I rollen som säljare kommer du att spela en central roll i vår verksamhet genom att identifiera och kontakta potentiella kunder, främst fastighetsägare. Din uppgift blir att informera dem om vikten av en ren och välfungerande ventilation, sälja våra rengöringstjänster och boka in möten för att utföra arbetet. Vi erbjuder dig möjligheten att vara en del av ett växande företag med stora utvecklingsmöjligheter.
Rollen som säljare hos oss erbjuder en strukturerad och dynamisk arbetsdag. Du kommer att arbeta åtta timmar om dagen från vårt kontor som ligger med ett attraktivt läge i teknikparken i Gävle. Kontoret har gym på plats, restaurang och en trevlig relax med bastu och andra trevligheter.
Vi erbjuder en provisionsbaserad lönemodell, vilket innebär att du har goda möjligheter att påverka din egen inkomst. Ditt engagemang och dina resultat belönas, och du har även chans att nå attraktiva bonusar. Denna roll är perfekt för dig som är driven och vill ha kontroll över dina arbetsdagar och din ekonomiska utveckling.
Du kommer att arbeta tillsammans med ett team av erfarna säljare som ständigt kommer att coacha dig och hjälpa dig att nå framgång. Vi värdesätter personlig och professionell utveckling högt och ser till att du kontinuerligt växer i din roll. Du kommer att vara en del av en driftig och tävlingsinriktad arbetsmiljö där vi tillsammans strävar efter att uppnå höga mål och resultat. Ingen tidigare erfarenhet inom försäljning krävs; det vi söker är ditt engagemang och din positiva inställning. Med rätt attityd och vilja att lära kommer du att trivas och lyckas hos oss.
Lön: Provisionsmodell
Omfattning: Heltid
Arbetsplats: Kontor, Nobelvägen 2 Gävle
Anställningsform: Provanställning, eventuell tillsvidare
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Inget krav på körkort.
Jobbtyp: Heltid
Förmåner:
Företagsevent
Gym på plats
Parkeringsplats
Professionell utvecklingshjälp
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: info@vasaventilation.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vasa Ventilation MHJ AB
(org.nr 559456-9898)
Nobelvägen 2 (visa karta
)
802 67 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Delägare
Hampus Malmlöf info@vasaventilation.se 0709943954 Jobbnummer
9964737