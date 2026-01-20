Säljare inom Solceller till Laddboxkillarna
Laddboxkillarna är Sveriges största aktör inom installation av laddboxar och batterilösningar för både privatpersoner och företag. Med säkra, skalbara och användarvänliga helhetslösningar för laddinfrastruktur är bolaget en aktiv drivkraft i omställningen från fossila bränslen till eldrift.
Genom hög leveranskapacitet, certifierade elektriker och ett starkt kundfokus har Laddboxkillarna vuxit till ett av Sveriges snabbast växande bolag inom elektrifiering. Nu tar bolaget nästa strategiska steg in på solcellsmarknaden med ambitionen att erbjuda sina befintliga kunder marknadens bästa helhetslösningar för egen energiproduktion.
För att lyckas söker Laddboxkillarna nu en driven och affärsorienterad säljare som vill vara med på en tydlig tillväxtresa med målet att bli ett miljardbolag inom 4 år. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Som Säljare på Laddboxkillarna får du en nyckelroll i företagets fortsatta expansion. Du ansvarar för försäljningen av solcellslösningar till privatpersoner, med ett initialt fokus på bolagets befintliga kundbas inom laddboxar.
Du arbetar med färdiga och kvalificerade kundlistor och driver säljprocessen från första kontakt till genomförd affär. Rollen innefattar både digitala och fysiska möten där du rådgör, presenterar och säljer skräddarsydda helhetslösningar utifrån kundens behov.
Telefon och dator är dina främsta verktyg i det dagliga arbetet, där du bokar möten, följer upp leads och bygger långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär även kundbesök, vilket gör att B-körkort är ett krav.Profil
Du är en positiv och målmedveten person som trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa förtroende. Du tar ansvar för dina resultat, arbetar självständigt och fungerar samtidigt väl i team, där du bidrar till en positiv och prestigelös arbetsmiljö. Du motiveras av tydliga mål och nöjda kunder, har ett strukturerat arbetssätt, starkt driv och uppskattar att se konkreta och mätbara resultat av ditt arbete.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning, gärna rådgivande eller via telefon
Förmåga att driva hela säljprocessen från första kontakt till affär
Grundläggande affärsförståelse och förmåga att räkna på kundnytta och ROI
Intresse för teknik, energi och hållbarhet
Självgående med starkt eget driv och god struktur
Lösningsfokuserad, prestigelös och ansvarstagande
Trivs med att arbeta mot tydliga mål
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från solcellsbranschen, energilagring eller närliggande områden
Erfarenhet av att sälja tekniska produkter eller tjänster
Erfarenhet av B2C-försäljning
Erfarenhet av rådgivande försäljning
Erfarenhet av både digitala och fysiska möten
Vana att arbeta i CRM-system
Laddboxkillarna erbjuder
Hos Laddboxkillarna får du arbeta i en framtidsbransch där hållbar teknik möter affär. Du blir en del av ett framgångsrikt och snabbväxande bolag med stora tillväxtplaner, tydliga ambitioner och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med företaget.
Fast lön med attraktiv bonusmodell
Tjänstebil med fri laddning på kontoret
Färdiga och kvalificerade kundlistor
Tydliga mål och bra förutsättningar för att lyckas
Stora utvecklingsmöjligheter i ett snabbväxande och expansivt bolagÖvrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Mölndal
Du får även möjlighet att ta del av en 1-årig säljutbildning med Mikael Arndt, som omfattar 25 diplomerande kurser i försäljning samt veckovisa liveföreläsningar. Därutöver finns möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern samt en 2-dagars säljutbildning i Stockholm, för dig som vill utvecklas ytterligare i din roll som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Laddboxkillarna med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på tilde.stangmo@saleshub.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
