Säljare Helsingborg heltid!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2026-01-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Ditt första jobb? Välkommen till Sector Alarm - där ung kultur och utveckling står i centrum!
Är du redo att ta ditt första steg in i arbetslivet och vill göra det på en arbetsplats där unga människor, energi och gemenskap är en del av vardagen? Då kan du vara vår nästa säljare!
Hos oss möter du en kultur där man stöttar varandra, skrattar mycket och jobbar mot gemensamma mål. Många i teamet är unga som precis som du har tagit sina första steg i arbetslivet här, vilket gör att du snabbt kommer in i gänget och känner dig trygg.
Vad gör du som säljare?
Tillsammans med ditt team besöker du bostadsområden och pratar med människor om trygghet i hemmet. Det är socialt, rörligt och fullt av energi perfekt för dig som gillar möten med människor och vill utvecklas.
Du får en introduktion anpassad för dig som är ny i arbetslivet:
En rolig och lärorik start där du lär känna teamet
Företagsintroduktion och värderingar
Grunderna i försäljning och kundmöten
Stöttning ute på fältet där du följer med erfarna kollegor
Vi lär dig ALLT du behöver kunna, du behöver ingen tidigare erfarenhet.
Vem söker vi?
Den här tjänsten passar dig som:
Söker ditt första jobb eller vill börja bygga din karriär
Trivs i en ung, drivande och positiv arbetskultur
Gillar att prata med nya människor
Är social och gillar att jobba i team
Har mål och vill utvecklas (vi hjälper dig hela vägen!)
Detta är en heltidstjänst tillsvidare.
Vi jobbar måndag-fredag, 12.00-ca 21.00 perfekt för dig som gillar att börja dagen lite senare.
Det här behöver du
Prickfri i polisens belastningsregister
Pratar och skriver svenska obehindrat
Urval sker löpande, så sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
252 27 HELSINGBORG Jobbnummer
9706521