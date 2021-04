Säljare digital kommunikationslösningar - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-09Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Säljare digital kommunikationslösningarÄr du grym på att driva upp säljavdelningar och motivera dig själv och dina kollegor till höga resultat?Är du redo att ta ansvar, utveckla samt driva en försäljningsavdelning till framgång? Känner du att du är redo för nästa steg i din karriär? Då är du den vi söker!Bolaget är ett Stockholmsbaserat bolag och ledande leverantören av digital kommunikationslösningar och distribuerar annonsutrymmen på 300 av Sveriges starkaste och största sajter och företaget behöver stöd med att driva upp försäljningsavdelningen.Just nu söker vi därför efter nästa Säljare till en av våra kunder inom mediebranschen.RollenSom Säljare så tar du ett ansvar för försäljningsresultaten, ditt egna sälj och affären med kunden i sin helhet.Vi ser också att du kan få ansvar över sikt för att utbilda och leda säljarna genom hela försäljningsarbetet så att de alltid kan hjälpa våra kunder till den bästa lösningen. Lönen är mycket baserad på vad just du tar med dig för erfarenheter till bolaget.Vi är ett säljdrivet bolag och behöver en stjärna som ska motivera, sätta struktur och applicera nya infallsvinklar på försäljningen och därmed skapa resultat.Detta ingår i tjänsten;Ansvara för att utveckla och driva ett eget försäljningsteam och leda hela affären på Stockholmskontoret.Vara en del av organisationens säljavdelning och bidra till att nå annonsavdelningen totala säljmål.Hantera den dagliga kommunikationen och behålla motivationen och aktiviteten på säljgolvet.Var experten ute på dragningar och kundmöten tillsammans med säljarna.Säkerställa att förväntade resultat uppnås.Vi söker dig som har gedigna och djupa digitala kunskaper samt god och mångårig erfarenhet av arbete hands on med digitala flöden och försäljning inom mediebranschen från ax till limpa. Du innehar en god presentationsvana och klarar av att snabbt sätta dig i nya sifferflöden, analys, statistik, kpi:er och kontexter kopplat till försäljning.Som person är du prestigelös, tävlings- och lösningsorienterad. Likaså är du strukturerad, energisk och har ett öga för individen. Rollen som sådan innebär ett arbete högt och lågt, vilket förutsätter en prestigelös inställning.För att vara aktuell för detta uppdrag bör du uppfylla följande krav:Universitet eller högskoleutbildningDu har minst 5 års relevant och digital arbetslivserfarenhetDet ses som meriterande om du har med medieförsäljningGod sälj och ledarskapsförmåga och ser affären ur ett helhetsperspektivDu är affärsmässig och prestationsinriktadDu pratar flytande svenska och engelska.Vidare tror vi att du gillar att omge dig av kollegor, har ett strukturerat arbetssätt och en pådrivande inställning. Du månar om god kvalité i allt du gör och respekterar mål och når dem ofta. Vi förutsätter att du är självgående.Egenskaper som vi värdesätter är att du är en ambitiös person, ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning till dina kollegor.Välkommen med din ansökan!2021-04-09I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-23Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5680203