Säljare deltid Thansen Halmstad
thansen AB / Butikssäljarjobb / Halmstad Visa alla butikssäljarjobb i Halmstad
2026-03-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos thansen AB i Halmstad
, Falkenberg
, Ljungby
, Helsingborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker en driven säljare på deltid till vår butik i Halmstad!
Anställningen omfattar 10 timmar i veckan.
Har du erfarenhet av försäljning av reservdelar, cyklar eller montering och balansering av däck, och vill vara med på en fantastisk resa med stor utvecklingspotential, ser vi gärna att du hör av dig.
Skicka in din ansökan via vår hemsida: jobb.thansen.se
Drömmer du om en utvecklande och intressant arbetsdag där du kan finslipa dina kunskaper och utveckla dina ambitioner? Är du en serviceinriktad person som gör allt för att kunden ska bli nöjd? Är du intresserad av bilar, cyklar eller någon av våra andra produktgrupper?
Hos oss på thansen är det viljan som räknas om du vill komma långt i karriären. Vi har en platt struktur där alla kan vara med och sätta sin prägel på thansen-konceptet.
Som säljare på thansen möter vi kunden med ett leende varje dag, brinner för service och är lagspelare.
En del av vårt serviceutbud omfattar bland annat försäljning av reservdelar och däck samt montering av däck, bilbarnstolar, cykelställ, vindrutetorkare, takboxar med mera.
Erfarenhet eller relevanta certifikat kopplade till detta är meriterande, men inget krav. Utbildning tillhandahålls.
Vi erbjuder:
• Ett spännande jobb i ett starkt växande företag
• Stora möjligheter till personlig utveckling
• Lön enligt kollektivavtal
• Förmånliga personalrabatter
Önskade kvalifikationer:
• Erfarenhet av försäljning av reservdelar, cyklar och däck
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• God förståelse för IT är meriterande
Vi rekryterar kontinuerligt, så ansök redan idag om du är intresserad.
Sökande måste vara över 18 år.
Vi arbetar för att ge kunderna den bästa servicen och de vassaste erbjudandena. Vi arbetar utifrån mantrat ANK, "Alltid nöjda kunder", och vill skicka en tydlig signal om att vi finns till för våra kunder.
Vi har i dag över 170 butiker i Norden. Du blir en kollega till mer än 2 000 engagerade medarbetare i Danmark, Norge och Sverige och kommer in i en organisation som präglas av dynamik, tillväxt och engagemang.
Observera att vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid Halmstad". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare thansen AB
(org.nr 559363-2119)
Orkangatan 4 (visa karta
)
302 63 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9792103