Säljare Dagligvaruhandeln Jönköping / Linköping

Vi söker säljare för varumärken såsom BIC, Kleenex och Scholl mfl.
Vi söker dig som är en positiv och energifylld person. Har du dessutom erfarenhet från dagligvaru- och servicehandeln så är det meriterande.
Du kommer att tillhöra ett fokuserat och dedikerat team, du är en person som vill utvecklas både i yrket och som person.
Du kommer att jobba till 100% med en av våra flera uppdragsgivares produkter.
Nextstore är ett rikstäckande säljbolag sedan 2010 som ansvarar för väldigt många starka varumärken mot både servicehandeln och dagligvaruhandeln. Vi är idag ett starkt Team på ca. 20 anställda som jobbar hårt och värdesätter öppenhet, glädje och engagemang.
Några varumärken som vi jobbar med idag är bland annat Kleenex, Scholl, Bic, NIGAB, Drynites, Little Swimmers, Petgood.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Sälja in nya och befintliga produkter till butiker.
• Säkerställa synlighet och platser för produkterna i butikshyllorna.
• Skapa professionella och trevliga kundrelationer.
• Skapa säljande kampanjer och butiksaktiviteter.
Personliga Egenskaper - högt prioriterade:
• Positivitet och lösnings orienterad.
• Energifylld.
• Nyfikenhet och en vilja av att lära och utvecklas.
Erfarenheter:
• Tidigare resande säljare är ett plus.
• Butiksanställd. (dagligvaru - servicehandeln.)
• Du ska ha minst gymnasiekompetens.
Distriktet:
Distriktet är Västra Götaland med fokus på Göteborg. Övriga orter på distriktet är Borås, Alingsås, Trollhättan och Halmstad mfl. Publiceringsdatum2025-11-17Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning.
Lönen är fast med en provisions del. Vi erbjuder friskvård och tjänstepension
B-körkort är ett krav och tjänsten ger också möjlighet till förmånsbil. Kontakt
Vid frågor är du välkommen att kontakta Rickard Molin 070-8920 400 Så ansöker du
Mejla ansökan samt CV till info@nextstore.se
märk ansökan Göteborg.
Vi rekryterar löpande för denna tjänst så vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt.
Nextstore Group AB
NextStore Group AB är ett flexibelt och dynamiskt företag som består av medarbetare med stor erfarenhet och hög kompetens inom försäljning. Vi står med fötterna på jorden, är ödmjuka och vet att framgång kommer genom bra struktur, god planering och hårt arbete.
NextStore Group grundades 2010 och det drivs i dag av tre aktiva delägare med varierande bakgrund, men det som förenar oss är den breda erfarenheten inom försäljning. Vi har genom åren arbetat med både stora multinationella bolag och mindre aktörer som verkar på en lokal marknad.
Välkommen att läsa mer om Nextstore på vår hemsida www.nextstore.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
