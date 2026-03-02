Säljare / Account Manager Stockholm
Simplex Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-03-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven säljare som gillar att äga hela säljprocessen - från första kontakt till stängd affär? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen
NOVO IT är en modern IT-partner med kontor på Sveavägen i Stockholm. De hjälper företag att skapa smarta och flexibla arbetsmiljöer genom innovativa IT-lösningar - allt från licenshantering och molntjänster till digital infrastruktur och livscykelhantering. Nu söker de en självgående och affärsorienterad säljare som vill vara med och växa företagets kundbas.
Det här är en roll för dig som trivs med att ta eget ansvar, älskar känslan av att stänga en affär och vill ha en lön som speglar dina resultat.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Prospektering och bearbetning av nya kunder
Boka och genomföra säljmöten
Driva hela säljprocessen från ax till limpa
Bygga långsiktiga kundrelationer
Presentera och sälja NOVO IT:s breda sortiment av IT-lösningar och tjänsterAnställningsvillkor
Anställningsform: Rekrytering - du blir anställd direkt av NOVO IT
Placering: Sveavägen, Stockholm
Arbetstider: Måndag-fredag, 08:00-17:00
Arbetsmodell: Office First - du utgår från kontoret och är där majoriteten av arbetstiden när du ej är på kundmöte
Start: Omgående eller efter sommaren
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Är självgående, målfokuserad och har ett naturligt driv
Trivs med att bearbeta nya kunder och är bekväm med hela säljcykeln
Kommunicerar obehindrat på svenska, i tal och skrift
Har ett intresse för IT och teknik - eller är snabb på att sätta dig in i det
Meriterande
Erfarenhet från IT-branschen eller försäljning av teknikprodukter och tjänster
Vi erbjuder
En tydlig och generös lönemodell med provisionsgaranti de första 6 månaderna
En roll med stort eget ansvar och frihet under ansvar
Ett engagerat team på ett växande IT-företag i centrala Stockholm
Om NOVO IT
NOVO IT är en modern IT-partner som hjälper företag att växa och effektivisera sin verksamhet - oavsett var i världen de befinner sig. Med fokus på innovation och hållbarhet erbjuder de helhetslösningar inom licenshantering, molntjänster, digital infrastruktur, digitala möten och livscykelhantering. NOVO IT skapar smarta och flexibla arbetsmiljöer som möjliggör ökad produktivitet och samarbete - för framtidens arbetsplats.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att matcha rätt person med rätt uppdrag. Vi värdesätter långsiktighet, tydlig kommunikation och rätt matchning - för oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i din nya roll.
Skicka in din ansökan redan idag - vi hör av oss snabbt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), https://simplexbemanning.se/
113 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9772747