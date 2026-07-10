Säljare

Solar Energy Group Sweden AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-07-10


Visa alla säljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Solar Energy Group Sweden AB i Göteborg, Falkenberg, Karlstad, Arvika, Ludvika eller i hela Sverige

Vill du arbeta med försäljning och skapa långsiktiga kundrelationer? Vi söker nu en engagerad säljare till vårt team. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas inom försäljning, arbeta med affärsutveckling samt bidra till företagets framgång.
Ansvarsområden inom försäljning och kundrelationer Bygga och underhålla starka kundrelationer.
Identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter.
Genomföra kundmöten, presentationer och förhandlingar.
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål.
Samarbeta med interna avdelningar för att säkerställa kundnöjdhet.
Kvalifikationer och meriter för säljroller Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Goda kommunikativa färdigheter i svenska både i tal och skrift.
Driv, ansvarskänsla och en vilja att nå resultat.
God relationsskapare med lyssnande förmåga.
Grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av CRM-system är ett plus.
Vad vi erbjuder inom försäljning och karriärutveckling Utbildning och kontinuerlig utveckling inom försäljning.
Stöttande arbetsmiljö och erfarna kollegor.
Möjlighet till flexibelt arbete och goda förmåner.
Karriärmöjligheter inom företaget.
Så söker du säljjobb hos oss
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt säljteam!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6828190-2096029".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solar Energy Group Sweden AB (org.nr 559395-6716), https://solarenergygroup.teamtailor.com
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Solar Energy Group

Jobbnummer
9999187

Prenumerera på jobb från Solar Energy Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Solar Energy Group Sweden AB: