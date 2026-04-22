2026-04-22
Gör skillnad för våra kunders välmående!
Brinner du för försäljning, kundkontakt och välmående? Vill du arbeta med en premiumprodukt som verkligen gör skillnad i människors vardag? Då kan detta vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som säljare på Promas arbetar du med att presentera och sälja högkvalitativa massagefåtöljer till företag och/eller offentliga kunder. Du jobbar mycket med nykundsbearbetning, du möter kunder på mässor/event eller via bokade kundmöten och guidar dem till rätt lösning utifrån deras behov. En viktig del av rollen är att demonstrera produkterna och skapa en positiv och förtroendefull köp-upplevelse. Du är ambitiös, uthållig och du vill gärna växa i rollen och företaget! Arbetsuppgifter
Aktiv försäljning av massagefåtöljer
Produktdemonstrationer och rådgivning
Kundkontakt före, under och efter köp
Order- och affärsuppföljning
Bidra till att nå individuella och gemensamma försäljningsmål
Vi söker dig som
Har ett intresse för försäljning och kundservice
Är social, utåtriktad och har lätt för att skapa relationer
Är självgående, målmedveten och lösningsorienterad
Har god kommunikationsförmåga på svenska
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - GRIT är viktigare
Vi erbjuder
Fast lön med en attraktiv provisionsmodell med mycket goda förtjänstmöjligheter
Gedigen produktutbildning och onboarding
Ett omväxlande och roligt arbete
Möjlighet att arbeta med hälsa, välmående och kvalitetsprodukter
Ett engagerat och taggat team i ett tryggt och välmående bolag!Övrig information
Tjänsten är heltid och placeringsorten är Helsingborg
Tillträde enligt överenskommelse, gärna omgående
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår satsning på bättre hälsa och välmående!
Har du frågor eller funderingar på tjänsten kan du höra av dig till, Fredrik Andersen, fra@jksgroup.se
, telefon: +46 701 65 31 11.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), http://promas.se/kontakt/kontor/lund/
252 31 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Promas AB Kontakt
Regionchef
Fredrik Andersen fra@jksgroup.se +460701653111
