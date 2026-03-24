Säljare
Holmgrens Bil AB / Butikssäljarjobb / Skövde Visa alla butikssäljarjobb i Skövde
2026-03-24
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmgrens Bil AB i Skövde
, Jönköping
, Borås
, Nässjö
, Linköping
eller i hela Sverige
Om dig Vi söker dig som drivs av att göra affärer, bygga långsiktiga relationer och arbeta mot tydliga mål. Du är en säljare som tar initiativ och självständigt driver dina säljprocesser framåt. Med en professionell framtoning skapar du snabbt förtroende och bygger relationer med dina kunder.
Du är lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt och har inställningen att du alltid kan bli lite bättre än igår. Du bidrar med arbetsglädje och är mån om ditt team och er gemensamma framgång. Du trivs i en miljö där utveckling går snabbt, och du har ett intresse för teknik och framtidens mobilitet.
Vi ser att du som söker har:
B-körkort (krav) Minst 3 års erfarenhet av rådgivande och relationsskapande försäljning där du ansvarat för hela affären Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du bidrar till affären och teamet. Vi välkomnar alla som uppfyller kravprofilen att söka - mångfald är en styrka och något vi aktivt arbetar för i vårt team.
Om jobbet På Holmgrens Bil i Skövde representerar vi märkena BMW, Hyundai, Nissan och MG, och du kommer att få företräda ett eller flera av dessa märken. Som säljare hos oss är du en ambassadör för Holmgrens Bil ute på marknaden, både lokalt och i regionen. Du ansvarar för hela affären - från första kundkontakt till leverans och uppföljning - och arbetar aktivt för att skapa långsiktiga kundrelationer. Du driver din egen försäljning framåt genom att vara proaktiv, boka kundmöten, identifiera affärsmöjligheter och tryggt guida kunden genom hela köpprocessen.
Tillsammans med ditt team arbetar du mot tydliga mål och skapar en kundupplevelse som motsvarar den premiumkänsla vi på Holmgrens Bil vill stå för.
Mer detaljerat kommer du:
Boka och genomföra möten med nya och befintliga kunder Sälja bilar samt tillvalstjänster som finansiering, serviceavtal och försäkringar Ansvara för hela affären - från behovsanalys till leverans och uppföljning
Omfattning: Heltid Arbetstider: Enligt schema Placeringsort: Skövde Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal!
Lär känna oss bättre genom att besöka vår digitala bilhall och karriärsida.
Ansökan Ansök senast 14 april 2026. Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta Säljchef Emil Fällström på telefon 073-045 56 95 alt. mail emil.fallstrom@holmgrensbil.se
Välkommen med din ansökan
Vi ser en styrka i att själva rekrytera våra nya medarbetare, så vi avböjer kontakt från rekryterings- eller annonseringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620), https://holmgrensbil.teamtailor.com
Plantvägen 1 (visa karta
)
549 63 SKÖVDE Arbetsplats
Holmgrens Bil Jobbnummer
9815298