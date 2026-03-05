Säljare
2026-03-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Helsingborg
, Stenungsund
, Järfälla
eller i hela Sverige
Klottrets Fiende No 1 söker nu en duktig och driven säljare till vårt kontor i Malmö.
Hos oss jobbar du som både inne- och utesäljare och dina arbetsuppgifter kommer främst vara att sälja tjänsterna i vårt serviceutbud; klottersanering, sopkärlstvätt, fasadtvätt, garagestädning, snöskottning och mycket mera. Vi är ett förhållandevis litet företag (ca 40 anställda fördelat på fyra kontor) med härlig stämning och stundtals gränsöverskridande arbetsuppgifter.
Tjänsten omfattar försäljning både genom att hantera inkommande förfrågningar samt telefonförsäljning från kontoret samt direkt kundkontakt i form av kundmöten och konsultationer.
Vem passar jobbet?
Tidigare erfarenhet från försäljning är ett krav och erfarenhet av cold-calling är meriterande. Du är en drivande, resultatorienterad och självgående person som dessutom har en utpräglad social förmåga. Vi ser gärna kvinnliga såväl som manliga sökande till tjänsten.
Flytande svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav. Därtill krävs IT-kunskaper i form av Microsoft Office, mailhantering med mera.
Och sist men inte minst, erfarenhet från sanerings- eller byggbranschen är meriterande. Likaså B2B försäljning mot fastighetsägare och BRF är meriterande. Så ansöker du
