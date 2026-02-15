Säljare
2026-02-15
Säljare sökes - heltid i sommar, deltid i höst
Vill du arbeta med försäljning i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas? Nu söker vi en säljare till vårt team!Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Tjänsten är på 100 % under sommaren med start i maj. Efter sommaren övergår tjänsten till 50 % i en provanställning med möjlighet till fortsatt anställning.
Vi söker dig som:
Är nyfiken och villig att lära dig nya saker
Har ett gott bemötande och trivs med kundkontakt
Är noggrann och ansvarstagande
Har ett driv
Vi erbjuder:
Ett härligt team
Möjlighet att utvecklas inom försäljning
En varierande och social arbetsdag
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag ! Intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Vi följer handelsavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: tomassundqvist@hotmail.com
