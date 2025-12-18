Säljare
Högtrycksservice Öresund Syd AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högtrycksservice Öresund Syd AB i Malmö
Som säljare hos Högtrycksservice Öresund Syd AB arbetar du med utgående telefonsamtal (kalla samtal) till företag och privatpersoner. Arbetet innebär försäljning av företagets tjänster och du ansvarar självständigt för hela försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär.
Arbetsuppgifterna omfattar även uppföljning av kundkontakter samt dokumentation av försäljningsarbetet.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning eller kundkontakt är meriterande
Erfarenhet av telefonförsäljning är en fördel men inget krav
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och målinriktat
Lön / Ersättning
Tjänsten är endast provisionsbaserad.
Ingen fast lön förekommer.
Provisionen har ingen övre gräns.
Vi tar inte emot ansökningar eller frågor via telefon.
Ansökan skickas via e-post till: pool@hogtrycksservice.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
E-post: pool@hogtrycksservice.se Arbetsgivare Högtrycksservice Öresund Syd AB
(org.nr 559377-5298)
Kantyxegatan 25 B (visa karta
)
213 76 MALMÖ Jobbnummer
9653099