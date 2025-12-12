Säljare
2025-12-12
Vi söker en säljare till vår depå i Idre
Som säljare och butiksbiträde hos oss är du den första våra kunder träffar eller pratar med och därför är du en av de viktigaste spelarna i vårt lag när det gäller service och kundupplevelse. Om det låter spännande tycker vi att du ska skicka in din ansökan snarast!
Om rollen
Som säljare kommer du att arbeta med uthyrning, transport och lättare skötsel av maskiner, produkter och tjänster till våra kunder inom bygg- och anläggningsbranschen. Du kommer att möta kunderna fysiskt på vår depå, via telefon och kundbesök på arbetsplatserna. Du erbjuder våra kunder vägledning och bästa möjliga service utifrån deras behov och finns tillgänglig för dem under hela uthyrningsprocessen.
Tjänsten innehåller även butiksarbete som orderhantering och varuplock i Ahlsellbutiken som vi delar lokaler med. Utöver det finns administrativa arbetsuppgifter såsom beställning, fakturahantering och förbättringsarbete.
Tjänsten är ett vikariat från ca mitten av april (enligt vad vi kommer överens om) och ca 1 år framåt.
Om dig
Du har ett stort kundfokus och strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Som person är du prestigelös och ser det som en självklarhet att stötta dina kollegor när det behövs. Tidigare säljerfarenhet och erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller detaljhandeln är meriterande.
Du är van att arbeta med dator och telefon och B-körkort är ett krav, BE är meriterande.
Har du ett lokalt nätverk inom branschen är det positivt.
Om Lambertsson
Lambertsson är det personliga företaget där människan är i fokus. För oss är det viktigt att vara delaktiga, ha möjlighet att påverka och utvecklas på jobbet. Vi erbjuder en trygg anställning i en organisation som förenar det lilla företagets dynamik med det stora företagets resurser och möjligheter.
Om du har frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta depåchef Tobias Lyåsen på tobias.lyasen@lambertsson.com
eller 076-764 91 37
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Vi erbjuder totallösningar samt tjänster inom uthyrning, tillfällig-el, kranar, moduler och trafikanordningar. Lambertsson är ett dotterbolag inom Peabkoncernen.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb.

Lambertsson Sverige AB
(org.nr 556190-1637) Arbetsplats
Lambertsson AB Jobbnummer
9641629