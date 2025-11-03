Säljare
Om Eustaff
Eustaff hjälper företag att växa hållbart genom smarta bemannings- och helhetslösningar - särskilt inom industri, logistik och hamnverksamhet. Vi tror på långsiktiga relationer, hög service och att alltid leverera konkret värde. När våra kunder växer, växer vi.
Rollen
Som säljare hos oss driver du hela affären: från prospektering och första kontakt till behovsanalys, lösningspaketering och uppföljning. Du jobbar nära leverans/rekrytering och skapar effekt för kunden - inte bara ett avslut.
Bygga och utveckla en egen kundportfölj inom B2B
Prospektera och boka möten via telefon, mejl, LinkedIn och nätverk
Genomföra behovsanalys och presentera skräddarsydda lösningar
Förhandla och skriva avtal i samarbete med teamet
Följa upp resultat och säkerställa nöjda, återkommande kunder
Arbeta datadrivet med pipeline, CRM och tydliga aktivitetsmål
Vem du är
1-3+ års erfarenhet av B2B-försäljning (bemanning/rekrytering/logistik är meriterande)
Trivs i ett högt tempo och tar ansvar från första kontakt till affär
Kommunikativ, lyhörd och förtroendeskapande
Bekväm med nykundsbearbetning och relationsbyggande
Svenska och engelska i tal och skrift (ytterligare språk är ett plus)
Körkort B är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Fast lön + attraktiv provisionsmodell utan tak
Stort eget ansvar och korta beslutsvägar
Starkt leveransteam som gör att du kan hålla vad du lovar
Möjlighet att påverka erbjudande, processer och tillväxt
Ett omtänksamt team där vi hjälper varandra lyckas
Praktiskt
Arbetstid: vardagar - på kontoret - Deltid
Placering: Göteborg (resor förekommer)
