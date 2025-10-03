Säljare
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom försäljning?
Vi söker nu, på uppdrag av vår kund, en driven och målinriktad telefonförsäljare till ett spännande och växande företag!
Om rollen
Som telefonförsäljare kommer du att arbeta med att skapa och utveckla kundrelationer genom försäljning via telefon - både till företag och privatpersoner. Du erbjuder skräddarsydda lösningar som möter kundens behov och får samtidigt chansen att påverka din egen lön genom dina prestationer.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Aktiv försäljning via telefon till nya och befintliga kunder
Bygga långsiktiga kundrelationer med fokus på kvalitet och resultat
Arbeta mot tydliga mål och ha möjlighet att växa både professionellt och personligt
Påverka din inkomst - ju bättre resultat, desto högre lön
Vi söker dig som:
Har ett starkt driv och gillar att jobba mot uppsatta mål
Är kommunikativ och behärskar svenska och engelska väl
Har erfarenhet av försäljning (meriterande men inget krav)
Har B-körkort (meriterande)
Som person är du:
Positiv, engagerad och trivs i kontakt med människor
Tävlingsinriktad och motiveras av att nå resultat
Självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Flexibel och anpassningsbar i en föränderlig miljö
Initiativtagande och gillar att påverka din egen arbetsdag
Låter det som något för dig?
Tveka inte att höra av dig vid frågor - kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Jobbnummer
9538796