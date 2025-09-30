Säljare
Västerbottens Guldshop AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-09-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbottens Guldshop AB i Umeå
Butikssäljare Kjellins Guld
Hos oss på Kjellins Guld jobbar vi som brinner för försäljning och service. Laganda är en av våra viktigaste grundstenar. Vi söker ytterligare en arbetskompis, vill du vara med i vårt team?
Din roll
Som säljare är din huvuduppgift att finnas till för kunden.
Lyssna, uppfylla behov, överföra kunskap, inspirera och sälja.
Som säljare är du aktiv i den personliga försäljningen av klockor och smycken.
I ditt jobb ingår även att se till att butiken är fräsch och inspirerande.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi söker dig som är en öppen och framåt person med en stark egen drivkraft.
Du tycker om att jobba med försäljning, människor, trivs i en roll där du är flexibel och stresstålig.
Det är viktigt att du fokuserar på försäljning och ser en potentiell kund i varje besökare.
För att trivas hos oss bör du vara en positiv lagspelare som gillar när det händer mycket.
Vi ser att du har goda kunskaper om och ett stort intresse för butikens sortiment,
branschvana inom smyckesbranschen ser vi som en merit.
Det är viktigt att du kan hantera svenska språket i både tal och skrift.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan och eventuella frågor:
Skicka CV och personligt brev till info@kjellinsguld.se
Bifoga kontaktuppgifter till dina referenser.
Eventuella frågor besvaras av våran butikschef Anders
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@kjellinsguld.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerbottens Guldshop AB
(org.nr 556020-0403)
Kungsgatan 51 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Kjellins Guld Jobbnummer
9533141