Säljare
2025-09-11
Bli en del av något nytt - vi bygger ett nytt team inom mötesbokning!
Nordiska Kyl & Värmeexperten, med lång erfarenhet inom luft-luftvärmepumpar och energieffektiva lösningar, växer - och nu startar vi upp ett helt nytt team inom mötesbokning! Vill du vara med från början och bidra till att bygga något riktigt bra?
Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Om rollenSom mötesbokare kommer du att:
Kontakta nya kunder via telefon och sälja in serviceärenden för våra leverantörers tekniker - främst gällande luft-luftvärmepumpar.
Vara första kontakt med kunden och se till att de får en professionell och smidig serviceupplevelse.
Arbeta strukturerat med tydliga mål och få löpande stöd från din coach och ditt team.
Vi söker dig som: Är kommunikativ, serviceminded och trygg i att prata i telefon.
Har ett inre driv och gillar att nå uppsatta mål.
Vill utvecklas inom kundservice och mötesbokning.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vad vi erbjuder: Lön baserad uteslutande på provision
Gedigen introduktion, utbildning och kontinuerlig coachning.
Ett nytt team där du får vara med från starten och påverka arbetskulturen.
Tävlingar, aktiviteter och ett härligt kontor med bra energi.
Placering och arbetstider:
Du arbetar på plats hos oss i våra ljusa och moderna kontorslokaler i centrala Kungsbacka - nära till både kommunikationer, lunchställen och service.
Arbetstiderna är vardagar, måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Tjänsten är på heltid och innebär ett socialt, energifyllt kontorsarbete tillsammans med ett team som stöttar och peppar varandra varje dag.
Ansökan och kontakt
Rekryteringsprocessen genomförs i samarbete med Bee Bemanning AB. Vid eventuella frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Philip Börjesson, via e-post: Philip@beebemanning.se
.
Observera att anställningen sker direkt hos Nordiska kyl & värmeexperten. Vi tillämpar en provanställning om 6 månader.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Bee Bemanning är ett specialiserat kompetensbolag inom HVAC, teknik och energi. Vi löser löpande rekryterings- och bemanningsuppdrag till små som stora företag över hela landet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bee Bemanning AB
(org.nr 559249-2994), http://beebemanning.se Arbetsplats
Bee Bemanning Kontakt
Philip Börjesson philip@beebemanning.se Jobbnummer
9504901