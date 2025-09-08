Säljare
Xxxlutz Filial / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xxxlutz Filial i Malmö
Vi på XXXLutz behöver förstärkning till vårt säljteam!
Som säljare på XXXLutz arbetar du alltid för att våra kunder får den bästa servicen. Du brinner för försäljning och för att skapa långvariga kundrelationer.
Tillsammans med din chef och dina kolleger har du som mål att nå avdelningens månadsbudget samt företagets service - och kundbemötandemål. I detta ingår att göra aktuella kampanjer synliga för kunden, bygga upp miljöer som visar varor på ett säljande och tilltalande sätt i utställningen och hänga upp skyltar, texta och prissättning.
Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team med trevliga och hjälpsamma kolleger.
Vi tror att det är viktigt att ha kul på jobbet för att trivas och ha möjlighet att kunna vara med och påverka sitt arbete i nära samarbete med ansvarig chef. Det är viktigt att du trivs i ett företag med stor mångfald och ska ha ett genuint intresse och kunskap om inredning för att kunna ge kunderna rätt service.
För att lyckas i denna position hos XXXLutz ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Du har en passion för att ge service och för att sälja
• Du är van vid att jobba strukturerat och hårt för att nå dina mål
• Du är flexibel och tar gärna egna initiativ
• Du är social och gillar att skapa goda relationer med kunder och kolleger
• Du har en god förutsättning att hantera fysiskt arbete
• Du talar flytande svenska och engelska
Vi lägger stor vikt vid att du delar våra värderingar och att du som person är lojal och har en hög integritet.
Vi erbjuder följande tjänster:
1) 52% Vikariat
2) 48% Vikariat
Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Urval sker löpande.
Plats: Bulltofta, Malmö
Lön: Enligt kollektivavtal samt tillkopplat attraktivt provisionssystem.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta avdelningschef Ida Westerlin på 3LCX@xxxlutz.se
XXXLutz grundandes 1945 i Österrike av familjen Seifert och idag erbjuder ett XXXLutz-varuhus allt inom möbler och heminredning. Sedan 1973 driver koncernen en oavbruten expansionspolitik och i genomsnitt har 10 varuhus öppnats per år. Vi är glada att vi tillsammans med våra medarbetare lyckats öka omsättningen varje år sedan tre decennier tillbaka och därmed också uppnått goda resultat. XXXLutz succé i Europa beror på företagets servicekoncept där man sätter kunden i fokus och genom den strategin har företaget idag över 300 inrednings & möbelvaruhus i Europa. Sedan 2010 finns XXXLutz i Sverige med ett varuhus i Malmö med 25.000 kvm.
Besök gärna www.xxxlutz.se
eller www.xxxlutz-group.comför
mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jobb@xxxlutz.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Xxxlutz Filial
(org.nr 516407-7165), https://www.xxxlutz.se/
Cederströmsgatan 2 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Jobbnummer
9498449