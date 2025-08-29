Säljare
Colly Flowtech AB / Säljarjobb / Hallstahammar
2025-08-29
Är du en teknikintresserad säljare som vill jobba med B2B? Vi söker nu en säljare till Kolbäck som kommer ansvara för försäljningen av små och medelstora företag i Stockholm med omnejd.
Vi på Colly Flowtech är mitt i en spännande tillväxtresa och ska nu stärka vårt säljteam med ännu mer värdefull kompetens. Små och medelstora företag utgör ett viktigt kundsegment och vi söker nu en driven och engagerad säljare som vill utveckla försäljningen på dessa kunder.
Rollen som SäljareSom säljare kommer du besöka kunder och driva försäljningen framåt. Du kommer tillhöra vårt affärsområde som kallas Slang och rapporterar till Försäljningschef som är placerad i Göteborg.
Vår affärsidé är att med oöverträffad servicegrad och kompetens erbjuda den bästa helhetslösningen av flödesprodukter till den tillverkande industrin på svenska marknaden. Du representerar nästan hela bredden av våra produkter som t.ex slangar, kopplingar, filter, gummiprodukter och rostfria rördelar. Våra kunder befinner sig inom processindustri med fokus på industrier där det ställs höga krav på produktkvalitet och service, som till exempel livsmedel- eller kemiindustrin. Vi har mycket god kunskap om våra produkter samt våra kunders processer och vår breda produktportfölj är unikt anpassad efter våra kunders behov.
Du ansvarar för:
Prospektera och generera leads - Identifiera ny potential hos våra nyckelkunder.
Pre-Sales - Planering och genomförande av kundbesök, presentera Colly Flowtech och våra erbjudanden, identifiera relevanta beslutsfattare samt definiera lösningar som matchar kundbehoven.
Försäljning - Rekommendera val av lösning till kund, prisberäkningar, offerter, förhandling och uppföljning samt avslut.
Eftermarknad och kundvård - Följa upp levererade lösningar med kund och säkerställa funktion samt kundnöjdhet. Identifiera behov av användarutbildning, service eller reservdelar. Arbeta för att bli delaktig i kundens problemlösning och förbättringsarbete.
Det som kännetecknar en säljare på Colly Flowtech är lokal närvaro. Vi är ofta ute hos kund, i deras lokaler för att förstå deras behov och verksamhet som bäst. Därför förekommer en del resor, mellan 20 och 30 kundaktiviteter per månad, vilket kommer innebära en del hotellnätter.
Vem söker vi?I rollen som säljare förväntas du interagera med kunder för att lösa problem och ge service kring våra produkter och tjänster. Det är därför viktigt att du har ett intresse för teknik/mekanik och en vilja att lära dig mer om flödesteknik och våra produkter.
Du är resultatorienterad och jobbar målinriktat samt fokuserat. Att nätverka kommer naturligt för dig och du är duktig på att föra dig bland kollegor, kunder och leverantörer. Vidare influerar och inspirerar du gärna genom att uttrycka dina åsikter och få med dig andra. Du planerar och strukturerar ditt arbete och löser gärna problem. Avslutningsvis strävar du alltid efter att ge bästa möjliga service och överträffar kundens förväntningar.
För att lyckas i den här rollen har du: Tidigare erfarenhet av försäljning och kundkontakt
Körkort B
Flytande svenska i tal och skrift
Flytande engelska i tal och skrift
Vad erbjuder vi?
Vårt team är ryggraden i vår verksamhet och vi tror på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas, växa och blomstra. För att säkerställa detta investerar vi stort i utveckling och arbetsmiljö, vilket är avgörande för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.
Colly Flowtech är kollektivavtalsanslutna vilket innebär att du får tjänstepension och föräldralön. Här är några av våra förmåner:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag 4 000 kr
Företaget står för 4 stycken naprapati- eller massagebehandlingar per år och medarbetare
Företaget betalar extra grupplivförsäkring till alla medarbetare. Som medarbetare hos oss behöver du alltså inte teckna någon privat liv-, sjuk eller olycksfallsförsäkring
Hälsofrämjande fokus
37,5 timmars arbetsvecka
Lediga halv- och klämdagar
Löneväxling
Som säljare kommer du få en elbil som förmånsbil.
Välkommen med din ansökan!
Vi står för en fördomsfri rekryteringsprocess och vill uppnå bästa möjliga matchning mellan kandidat och Colly Flowtech. Som en del av rekryteringen använder vi därför Assessios tester för att mäta personlighet och problemlösningsförmåga. De kandidater som uppfyller kvalifikationerna i högst utsträckning kommer gå vidare till att få utföra dessa tester. Testet för problemlösningsförmåga tar 12 minuter att utföra och personlighetstestet tar ca 20 minuter.
För att ytterligare hålla en fördomsfri rekryteringsprocess och dessutom förenkla ansökningsprocessen tackar vi vänligt nej till personliga brev. Ansök istället endast med ditt CV eller Linkedinprofil.
Om Colly FlowtechColly Flowtech har gjort en stark resa sedan vi grundades 2008, då vi vuxit från 8 miljoner i omsättning till 340 miljoner 2024. Därtill har också antalet anställda ökat och vi är idag över 70 medarbetare. Vår sammanhållning och envishet har drivit oss framåt, med mod, hängivenhet och en passion för att göra skillnad. Tillsammans har vi byggt ett företag som förändrat spelreglerna inom branschen. Vi ser nu fram emot kommande år där tillväxt, fortsatt framgång och investeringar i våra medarbetare är i fokus. Vår vision är att överträffa högt ställda förväntningar, med en motiverande och hälsosam arbetsplats. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Colly Flowtech AB (org.nr 556506-7948), https://www.collyflowtech.se/
(org.nr 556506-7948), https://www.collyflowtech.se/ Arbetsplats
Colly Flowtech Kontakt
Linnéa Larsson linnea.larsson@colly.se
9481774