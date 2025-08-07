Säljare
2025-08-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Eksjö
, Gnosjö
, Tranås
, Haninge
Har du en bakgrund inom försäljning och söker nästa steg i karriären? Vill du arbeta i ett ekonomiskt stabilt företag som fortsätter växa och leverera högkvalitativa träemballageprodukter med fokus på service, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer? Då kan rollen som säljare på Skandro AB vara rätt för dig - läs vidare och ansök redan idag!
Som säljare på Skandro får du en central roll i vår fortsatta tillväxt. Ditt fokus kommer att ligga på nykundsbearbetning mot kunder inom tillverkningsindustrin, samtidigt som du vårdar och utvecklar relationer med befintliga kunder. Tjänsten är placerad i Smålandsstenar.
I rollen kommer du att arbeta med:
Aktiv nykundsbearbetning och försäljningsarbete
Bygga långsiktiga kundrelationer
Planera och genomföra kundbesök
Skapa och skicka ut offerter
CRM-system för att följa upp aktiviteter och försäljningsmål
För att lyckas i rollen har du:
Flera års dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna mot industrikunder.
Erfarenhet av att arbeta självständigt med nykundsbearbetning
God vana av CRM-system
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen har du god matematisk förståelse, är logisk och känner dig trygg i förhandlingssituationer.
Skandro erbjuder dig:
Ett dynamiskt och engagerat familjeföretag
Ett ekonomiskt stabilt bolag med stark marknadsposition
Möjlighet att växa med företaget och utvecklas i din roll
En vardag med frihet under ansvar och korta beslutsvägar
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Skandro med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Celina Sundberg på celina.sundberg@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Skandro AB:
Skandro AB är ett familjeföretag i Smålandsstenar som köper, sorterar, renoverar, tillverkar och säljer pallar och pallkragar. Sedan starten 1987 har vi arbetat upp en verksamhet som är synonym med service, kvalitet och miljöbesparande produkter för den svenska och västeuropeiska marknaden. Under vår mer än 30-åriga historia har vi byggt upp ett stort förtroende hos många kunder och leverantörer. Ersättning
