Säljare - Telemarketing

Vi är på jakt efter fler talanger som vill påbörja en spännande karriär inom försäljning. Ingen erfarenhet krävs då vi erbjuder alla våra medarbetare en gedigen sälj-utbildning.
Vi erbjuder: - En attraktiv lönemodell utan tak, med garantilön + höga provisioner - Kontor i centrala Stockholm - Sköna arbetstider förlagda kl. 10.00-19:00 mån-fre - Roliga och motiverande tävlingar - Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt snabbt växande företag - En gedigen utbildning inom försäljning, kundbemötande och personlig utveckling. - En familjär företagskultur med stark teamkänsla. - En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.
Vi söker dig som är: - Duktig på att bygga relationer - Utåtriktad med en stark tävlingsinstinkt - Lösningsorienterad och samarbetsvillig - Självständig och resultatinriktad - Bekväm med att ta kontakt över telefon - Vill jobba med försäljning och drivs av att utvecklas
Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
