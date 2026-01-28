Säljare - Fast lön + karriärmöjligheter
Key Omnichannel AB / Säljarjobb / Vaxholm Visa alla säljarjobb i Vaxholm
Vill du ta nästa steg i din karriär inom försäljning och utvecklas i en kultur där resultat, laganda och personlig utveckling går hand i hand?
Hos Key Solutions får du fast lön, en tydlig karriärstege och stöd i din utveckling av erfarna ledare och kollegor.
Key Solutions är ett växande tillväxtbolag med omkring 200 medarbetare och samarbeten med några av Sveriges och världens mest välkända varumärken, däribland Google, Telia och E.ON. Nu söker vi dig som har erfarenhet av försäljning och vill växa vidare - både i rollen och på sikt i ansvar.
Vad erbjuder vi?
• Fast månadslön och marknadens mest konkurrenskraftiga bonusprogram
• En stabil arbetsmiljö med löpande coachning och fokus på professionell utveckling
• Karriärstege med möjlighet till ökat ansvar i takt med att du växer i rollen
• Konferensresor till destinationer som Barcelona, Mexiko och Sydafrika
• Prisbelönt säljutbildning via vår utbildningsplattform KeyX
Hur fungerar arbetet?
Som B2B-säljare hos oss arbetar du med att bygga relationer och driva affärer framåt med telefonen som ditt främsta verktyg. Du arbetar med både nya och befintliga kunder, och får löpande coachning och stöd för att utveckla din säljprocess, argumentation och avslutsteknik.
Du har eget ansvar i dina kunddialoger, men arbetar tätt ihop med ditt team och din Team Manager för att nå gemensamma mål och fira framsteg tillsammans.
Vi tror att du som söker är:
Lösningsorienterad: Har en förmåga att identifiera hinder och själv komma med förslag på alternativa vägar framåt. Vi söker en person som tänker "jag föreslår att vi gör såhär - är det rätt?" snarare än "vad gör jag nu?".
Strukturerad och administrativt skicklig: Rollen innebär ansvar för många prospekt och affärer samtidigt. Du behöver ha hög simultanförmåga, vara noggrann och kunna hålla ordning på detaljer.
Självgående och resultatinriktad: Du drivs av att ta eget ansvar, arbeta mot mål och har en stark vilja att tjäna pengar.
Hos oss får du:
• Arbeta med några av Sveriges starkaste varumärken
• En företagskultur som präglas av glädje, gemenskap och engagemang
• Möjlighet att snabbt växa i en ledarroll i ett växande bolag.
Ansök idag - vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7133885-1812942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Key Omnichannel AB
(org.nr 559042-1987), https://career.keysolutions.se
Elektrogatan 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Key Solutions Kontakt
Oskar Lindén 08-531 826 29 Jobbnummer
9710530