Säljare - Entreprenadmaskiner
Eximius Partner AB / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2025-09-29
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eximius Partner AB i Motala
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Välkommen till ett expansivt företag i Nykyrka inom försäljning utav tunga entreprenadmaskiner!
Vi söker en hungrig säljare till vårt kontor i Nykyrka, 1 mil norr om Motala.
Som säljare hos oss arbetar du med inkommande kundsamtal och "leads" hantering ifrån våra marknadsföringskanaler. Du tar emot kundbesök som du planerat in och ringer upp och pratar med dina inkommande leads. Du följer upp dina offerter och ser varje kontakt som en potentiell affär.
Vi söker dig som:
Har tidigare framgångsrik erfarenhet av försäljning på ett eller annat sätt. Du är van att prata i telefon och även direkt fysiskt med kunder. Du har vana av att arbeta med "leads" och brinner för att nå dina mål. Du kan planera och strukturera ditt arbete för att nå konvertering/order genom bra uppföljning av dina kunder.
Tjänst:
Lön: Grundlön med rörlig provision.
Enkelt att tjäna väldigt hög lön som duktig säljare.
Vi handlägger ansökningar löpande och tillsätter tjänsten snarast enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Nykyrka Maskiner öppnade upp dörrarna till försäljning utav entreprenadmaskiner år 2018. Under åren har vi växt till att bli Sveriges största leverantör utav Everun och har idag ett brett sortiment utav olika modeller.
2020 tog Nykyrka Maskiner ett stort steg in på grävmaskinsmarknaden när vi skrev avtal med Sunward Europe Heavy Industry och tog över generalagenturen för Sunward i Sverige. Sunward har en lång och fin historia i Sverige sedan 2003 och tillverkar premium maskiner för entreprenadmarknaden.
Idag är vi ett stadigt företag, med många år av högsta kreditvärdighet och ett tydligt fokus på expandering i både omsättning och personal på drygt 10 personer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: saljare@expab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eximius Partner AB
(org.nr 559036-3932)
Nykyrka 226 (visa karta
)
591 97 MOTALA Jobbnummer
9530951