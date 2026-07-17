Säljare - Coop Gallerian, Falkenberg
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Falkenberg Visa alla butikssäljarjobb i Falkenberg
2026-07-17
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Vill du arbeta i en butiksmiljö där maten står i centrum och kunden alltid kommer först? Coop Gallerian söker nu serviceinriktade och engagerade medarbetare!
Som Säljare hos oss på Coop Gallerian blir du en viktig del av den dagliga driften i butiken. I nära kontakt med både mat och kunder skapar du och dina kollegor en butiksmiljö som alltid är välkomnande och inspirerande. Arbetet är omväxlande och praktiskt där du tillsammans med arbetslaget ansvarar för att butiken är fräsch och välfylld varje dag.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat, service och butiksarbete samt som trivs i en miljö där tempot ofta är högt och uppgifterna varierar. Du är noggrann, ansvarstagande och trygg i att hantera stressiga situationer när det behövs. Arbetet är fysiskt och innebär både tunga lyft, vilket du ser som en naturlig del av vardagen i en matbutik. Framför allt är du en lagspelare som gärna samarbetar och bidrar till en positiv och energifylld stämning bland både kollegor och kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge service i världsklass – alltid se, hälsa och hjälpa kunden.
Säkerställa att hyllor, diskar och kylar är välfyllda, fräscha och frontade.
Bygga säljande exponeringar
Arbeta i kassan
Arbeta med livsmedelshantering
Hantera reklamationer och kundärenden
Hålla snyggt och iordning på butikens olika avdelningar
Hjälpa till med lättare städning, rengöring och skötsel av utrustning.
Följa rutiner kring svinn, fys och säkerhet.
Bidra till ett gott arbetsklimat och delta aktivt i förbättringsarbete.
Beroende på butikens behov kan tjänsten även innefatta:
Varubeställningar och mottagningskontroller.
Prisändringar, hyllkants etiketter och kampanjskyltning.
Arbete i serviceområden såsom delikatess, bageri eller frukt & grönt.
Hantering av CAO.
Varför välja Coop?
Hos oss får du vara en del av en verksamhet som brinner för mat, hållbarhet och nöjda kunder. Vi erbjuder en trygg arbetsplats, god gemenskap och möjlighet att utvecklas i dagligvaruhandeln.
Tjänsten är en deltidsanställning på genomsnitt 5 h/v (Vi tillämpar provanställning). Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällar och helger. Tillträde sker enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda då du ska kunna arbeta självständigt i kassan
Meriterande:
Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande
Gymnasieutbildning.
Flerspråkighet.
Grundläggande kunskaper i butiksekonomi eller livsmedelshantering.
Punktlighet
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Malin Hvalgren mejl: gallerian.bc@coop.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
311 30 FALKENBERG Arbetsplats
Coop Gallerian Jobbnummer
10005256