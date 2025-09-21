Säljare - Bredband, TV & IoT
Experis AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-09-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens kommunikationslösningar i nordvästra Skåne?
Bjäre Kraft är en lokal kraft med hjärtat i bygden. Vi brinner för att göra vardagen enklare och mer hållbar för våra kunder - genom moderna produkter och lösningar inom energi och kommunikation.
Nu söker vi en driven säljare som vill bidra till vår fortsatta tillväxt inom bredband, TV och IoT. Tjänsten är på heltid och tidsbegränsad till och med maj 2025.
Placering: Förslöv Start oktober
Omfattning: Heltid, tidsbegränsad anställning till och med maj 2025 med ev möjlighet till förlängning
Om rollen
Som säljare får du en nyckelroll i att bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla våra affärer. Du kombinerar aktiv försäljning med rådgivning och affärsutveckling - och är med och skapar värde för både privat- och företagskunder.
Dina ansvarsområden:
* Bearbeta både nya och befintliga kunder
* Driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär
* Presentera och paketera lösningar inom bredband, TV och IoT
* Utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer
* Bidra till affärsplanering och teamets tillväxtmål
Vi söker dig som
* Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom telekom, IT eller liknande bransch
* Är affärsmässig, måldriven och van att arbeta mot tydliga resultatmål
* Är relationsskapande och trygg i kunddialoger på olika nivåer
* Har B-körkort
* Trivs med att ta ansvar och gillar att skapa tillväxt genom både service och sälj
Vi erbjuder
* Ett spännande uppdrag i ett bolag i ständig utveckling
* Ett öppet, engagerat och familjärt arbetsklimat med korta beslutsvägar
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och specialiserar sig på rekrytering och konsultlösningar inom ekonomi, finans, teknik och ledarskap. Vi matchar din kompetens och potential med spännande uppdrag hos våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-21Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta cecilia.a.lindgren@manpower.se Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "feb4e2cf-6a5c-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Cecilia Lindgren cecilia.a.lindgren@manpower.se +46703782727 Jobbnummer
9518836