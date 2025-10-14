Säljare - Barn och Fritid vikariat 70%
2025-10-14
Nu har du chansen att bli en del av vårt kompetenta team på XXL Jönköping! Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv, och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Friluftsliv och jakt - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa. Barn och fritid är vår avdelning med fritidsskor och -kläder för vuxna och barn i alla åldrar. I rollen som säljare är ditt viktigaste syfte att kunderna får en bra kundupplevelse och är nöjda när de lämnar butiken.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunderna att hitta rätt produkter
Packa upp och ställa upp varor samt bidra till att hålla avdelningen ren och snygg
Bidra med utbildning av egna kollegor
Praktisera XXL:s driftsstandarder och följa gällande rutiner och riktlinjer
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Motiveras av att skapa goda kundupplevelser
Har ett intresse för sport och friluftsliv, och för produkterna vi säljer
Har god samarbetsförmåga och arbetar för att nå teamets gemensamma mål
Trivs med att jobba i ett högt tempo
Är självgående och tar initiativ
Behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk, skriftligt och muntligt
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
Hos XXL har vi fokus på våra medarbetare, deras utveckling och ett bra arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling av våra medarbetare. Hos oss finns goda möjligheter till intern utveckling och karriärmöjligheter. Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Är du den vi söker? Då ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Observera att vi endast behandlar ansökningar som kommer via vårt elektroniska ansökningsformulär. Ansök på tjänsten via knappen "Ansök här". Vi har valt att ersätta det personliga brevet med frågor. När du ska söka tjänsten kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Xxl Sport & Vildmark AB
(org.nr 556685-0623), https://xxl.se Arbetsplats
XXL Sverige Jobbnummer
9556233