Säljande medarbetare
Uppsalakretsen Av Svenska Röda Korset / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2026-06-24
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Säljande medarbetare – en av Sveriges största second hand-butiker i Uppsala
Svenska Röda Korset grundades 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation. Det viktigaste rödakorsarbetet utförs av över 25 000 frivilliga i cirka 300 rödakorskretsar spridda över hela landet. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korsets grundprinciper är humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.
Vill du kombinera försäljning, logistik och daglig samordning i en roll där du gör verklig skillnad?
Hos Röda Korsets secondhand butik i Uppsala får du ett stort ansvar i en verksamhet där varje insats bidrar till hjälp – lokalt och globalt.Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Röda Korsets second hand i Uppsala är en av Sveriges största, med cirka 1200 besökare varje dag. Verksamheten drivs av engagerade medarbetare tillsammans med över 150 frivilliga. Här omvandlas gåvor till konkret stöd för människor i utsatta situationer.
Om rollen
Det här är en operativ och varierad roll där du är en viktig del i den dagliga driften. Du kombinerar aktivt arbete i butik med ansvar för logistik och samordning av det dagliga arbetet.
Du bidrar både till försäljning, struktur och att verksamheten fungerar smidigt – varje dag.
Dina arbetsuppgifter
Försäljning och butik
Arbeta i butik med försäljning, kassa och gåvomottagning
Bidra till en positiv kundupplevelse och en välfungerande butik
Logistik
Ansvara för hämtningar och leveranser av gåvor
Planera och säkerställa ett effektivt varuflöde
Samordning och handledning
Samordna det dagliga arbetet tillsammans med frivilliga
Introducera och stötta nya volontärer
Bidra till bemanning, struktur och arbetssätt
Utveckling och uppföljning
Följa upp försäljning och bidra till förbättringar
Arbeta aktivt med ordning, arbetsmiljö och kvalitet
Vi söker dig som har
Erfarenhet av butik och försäljning
Förmåga att arbeta operativt samtidigt som du håller ihop helheten
Erfarenhet av att samordna eller leda andra i vardagen
B-körkort (manuell) och vana att köra större fordon
God svenska i tal och skrift samt grundläggande datorvana
Meriterande:
Erfarenhet av ideell verksamhet
Vana av affärs- eller logistiksystem
Kunskap i bärteknik
Som person är du
Ansvarstagande och självgående
Strukturerad och lösningsorienterad
Kommunikativ, lyhörd och inkluderande
Uppmärksam på vad som behöver göras – och ser till att det händer
Motiverad av att utveckla både människor och resultatÖvrig information
Arbetet innebär viss fysisk belastning
Du behöver kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret
Vi erbjuder
En central roll i en verksamhet med stort flöde och tydligt resultatansvar
Möjlighet att arbeta nära och utveckla ett stort nätverk av frivilliga
En varierad arbetsdag där du kombinerar flera ansvarsområden
Ett arbete där du bidrar till något större – varje dag
Schemalagt arbete måndagar till lördagar (var tredje lördag)
Heltid
Friskvårdsbidrag
Lön enligt kollektivavtal, individuell lönesättning
Välkommen med din ansökan – och var med och gör skillnad på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
CV och personligt brev Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljande medarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsalakretsen Av Svenska Röda Korset Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsalakretsen av Svenska Röda Korset Kontakt
Butikschef
Hanna Hanell hanna.hanell@redcross.se 018-12 40 73 Jobbnummer
9976024