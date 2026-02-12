Säljande Marknadskoordinator
Jollyroom AB / Marknadsföringsjobb / Göteborg Visa alla marknadsföringsjobb i Göteborg
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jollyroom AB i Göteborg
, Mölndal
, Stockholm
, Umeå
eller i hela Sverige
___________________________________________________________________________________________
Häng med på resan med Jollyroom - e-handeln som startade år 2010 och nu dominerar Nordens marknad som den största onlinebutiken för barn- och babyprodukter. Vi strävar efter att erbjuda inte bara produkter, utan en total livsstilsupplevelse, för föräldrar i Europa.
Med över 2 miljoner nöjda kunder och ett sortiment som omfattar produkter för gravida, nyfödda och barn till 12 år, är vi inte bara en butik, vi är en destination för barnfamiljen. Vi brinner för att göra familjelivet enklare, roligare och mer inspirerande genom att erbjuda de bästa varumärkena och de senaste produkterna. Men vi nöjer oss inte där - vi är på en ständig resa mot att bli bäst i Europa. Vår nya bas, Campus Jollyroom strax utanför Göteborg, är en plats där innovation möter passion. Här huserar vårt stora, moderna kontor, toppmoderna lager på 55 000 kvm och ett showroom som tar kundupplevelsen till en ny nivå. Vi tror på att investera i våra 400 medarbetare, därför har vi även ett välutrustat stort personalgym på plats för att se till att vårt team är i toppform för att möta våra högt uppsatta mål.
Men det slutar inte där. Med fysiska butiker i Stockholm och Oslo expanderar vi vårt grepp över den europeiska marknaden. Vi är inte bara med i spelet - vi är här för att vinna. Och du kan vara en del av det här vinnande laget.
Vi letar ständigt efter talanger som delar vår passion och vår drivkraft att göra skillnad. Så om du är redo att vara en del av något stort, om du är hungrig efter utmaningar och redo att ta nästa steg i din karriär, då är Jollyroom platsen för dig.
I rollen som Säljande Marknadskoordinator har du ett tydligt kommersiellt uppdrag med stort fokus på försäljning, partnerskap och resultat. Du ansvarar för att identifiera, bearbeta och sälja in nya externa samarbeten som matchar Jollyrooms målgrupp, med tydliga mål kopplade till budget, KPI:er och tillväxt. Vi söker dig som är driven, kommunikativ, som brinner för försäljning och är en vinnarskalle.
Information om tjänsten
Du arbetar aktivt med nykundsbearbetning och relationsbyggande försäljning där du positionerar Jollyroom som en attraktiv och affärsmässig samarbetspartner. Rollen innebär ett helhetsansvar - från första kontakt och behovsanalys till affär, genomförande och uppföljning av resultat. Marknadsinsatserna används som ett strategiskt säljverktyg för att maximera affärsvärdet i varje samarbete. Vi ser gärna att du drivs av att nå och överträffa mål, triggas av affärer och ser möjligheter där andra ser hinder.
Vi på Jollyroom definierar oss som engagerade doers som trivs med att arbeta mot högt uppsatta mål i en snabb och föränderlig miljö. Vi är affärsdrivna, modiga nog att testa nytt och ständigt fokuserade på utveckling och resultat. Vi söker dig som känner igen dig i detta och vill vara med och bidra till vår fortsatta tillväxt.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
• Aktiv telefonuppsökande försäljning och prospektering av nya samarbetspartners
• Ansvar för försäljningsbudget, uppsatta KPI:er och måluppfyllelse
• Självständigt genomföra möten och förhandla samarbeten med potentiella partners
• Skapa och sälja in skräddarsydda marknads- och samarbetslösningar utifrån Jollyrooms kanalmix
• Planera, koordinera och genomföra gemensamma marknadsinsatser med externa aktörer
• Löpande uppföljning, analys och rapportering av försäljnings- och resultat
• Administrativa uppgifter kopplade till avtal, uppföljning och affärer
• Projektledning av marknadsrelaterade samarbeten med tydligt affärsfokus
Vi söker dig som:
• Har 1-2 års erfarenhet av en tydligt säljande roll, gärna inom telefonförsäljning eller face-to-face-försäljning
• Har erfarenhet av att arbeta mot budget och KPI:er
• Har vidareutbildning inom marknadsföring, försäljning, kommunikation eller liknande
• Är affärsmässig, relationsskapande och strukturerad med starkt eget driv
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs i en roll med högt tempo och tydliga mål
• Är flytande i det svenska och engelska språket
Vi ser fram emot att få in en ny kollega som är redo att ta sig an nya utmaningar och vara en del av vårt engagerade team!
Fördelar med att jobba hos oss:
• Gratis tillgång till nytt gym i Göteborg
• Kollektivavtal för alla anställda
• Fantastiska utvecklingsmöjligheter
• Stora möjligheter att påverka och ta egna initiativ
• Friskvårdsbidrag
• Personalrabatter
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka (6 månaders provanställning)
Placering: Göteborg, Torslanda, Sörredsvägen 111
Urval: Sker löpande
Blev du ännu mer nyfiken på Jollyroom? Glöm inte att följa oss på LinkedIn och Instagram!
På Jollyroom tror vi på att utveckla och behålla våra egna talanger. Förra året internrekryterade vi 51% av alla tjänster som tillsattes inom företaget. Hos oss får du en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser genomför vi tester, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vi tar inte emot ansökningar vi mail, så skicka gärna in din ansökan via vår karriärsida.
Vi undanber oss för närvarande samtal från rekryterings- och annonsleverantör. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jollyroom AB
(org.nr 556815-7159) Arbetsplats
Jollyroom Jobbnummer
9739784