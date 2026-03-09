Säljande kundansvarig inom finansbranschen
2026-03-09
Hos Byfjorden Finans får du en unik chans att påverka och bygga långsiktiga relationer i ett flexibelt familjeföretag. Företaget värdesätter personliga möten och snabba beslut, och erbjuder en roll där du driver tillväxt för små och medelstora bolag i Västsverige.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som säljande kundansvarig hos Byfjorden Finans kommer du att vara en nyckelspelare i att driva företagets tillväxt genom att bistå små och medelstora företag med finansiella tjänster. Du kommer att arbeta självständigt med stor frihet att forma dina säljprocesser, samtidigt som du är en del av ett litet och sammansvetsat team. Bolagets fokus är på din utveckling och att du ska trivas i en öppen och flexibel miljö.
Du erbjuds
En trygg grund med fast lön under det första året, följt av en prestationsbaserad bonusmodell som tillkommer år 2
En tjänstebilDina arbetsuppgifter
Rollen innebär att proaktivt bearbeta och bygga långsiktiga kundrelationer med företag i hela Sverige men med ett fokus på västra Sverige, för att erbjuda finansiella lösningar och bidra till Byfjorden Finans fortsatta tillväxt.
Identifiera potentiella kunder och deras finansiella behov.
Boka och genomföra fysiska samt digitala kundbesök.
Påverka marknadsförings- och säljkanaler för att säkerställa försäljningen.
Driva försäljningsprocesser självständigt från start till mål.
Vårda befintliga kundrelationer för att öka volymen.
Vi söker dig som
Har en dokumenterad erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning.
Har en godkänd gymnasial utbildning.
Är flytande i svenska och engelska.
Är van att arbeta effektivt i CRM-system.
Har ett godkänt B-körkort.
Är affärsdriven och kommunikativ samt visar på en vilja att lära.
Har en relationsbyggande förmåga.
Det är meriterande om du har
Ekonomisk bakgrund.
Förståelse för ekonomin hos mindre och medelstora företag.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Målmedveten
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
