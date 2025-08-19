Säljande konsultchef till Liminity!
Liminity AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär som konsultchef och brinner för försäljning, ledarskap och att bygga starka relationer? Nu söker vi på Liminity ytterligare en säljande konsultchef som vill vara med och vidareutveckla både våra konsulters och våra kunders framgång!
Ansvarsområden - Sälj och ledarskap i rollen som konsultchef Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer samt identifiera nya affärsmöjligheter
Ansvara för rekrytering, coachning och utveckling av konsulter inom IT
Sälja in konsulttjänster till både nya och befintliga kunder
Matcha konsulter till rätt uppdrag och säkerställa hög trivsel och kvalitet i leveranser
Vad vi söker hos dig som säljande konsultchef Minst 3 års erfarenhet av försäljning eller konsultledning inom IT eller teknik
Erfarenhet av relationsbyggande B2B-försäljning och konsultanskaffning
Gedigen kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Intresse för ledarskap, utveckling av människor och skapa teamkänsla
Strukturerad, affärsdriven och trivs i högt tempo
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya roller, kundbehov och tekniska miljöer
Meriterande erfarenheter i rollen Erfarenhet av konsultverksamhet inom IT/teknik eller motsvarande
Bakgrund av rekrytering och/eller bemanning
Arbetat med affärsutveckling, account management eller kundansvar
Certifieringar inom ledarskap, försäljning eller coachning
Befintligt kundnätverk
Därför ska du jobba som konsultchef på Liminity Spännande och utvecklande affärsmiljö
Möjlighet att påverka, utmana och forma din egen roll
Tydliga mål och förväntningar - du är med och påverkar vår tillväxt
Omfattande utbildningsmöjligheter, coachning och certifieringar
Konkurrenskraftig lön, bonusmöjligheter och attraktiva förmåner
Vill du veta mer? Kolla in vår handbok
Vill du vara med på Liminitys resa? Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://liminity.se Jobbnummer
9465388